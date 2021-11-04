Борьба только началась. Заря дожала ЦСКА София в домашнем поединке

Появление третьего международного клубного турнира на карте футбольной Европы некоторыми болельщиками было воспринято в штыки. Однако, команды из топ-чемпионатов предпочитают обходиться ротацией своих основных состав при участии в поединках Лиги конференций УЕФА, результатом чего становятся такие сенсации, как, например, разгромная победа норвежского «Глимта» над римской «Ромой» (6:1), после которой вряд ли кто-то вспомнит, что «волки» играли резервным составом. Могла ли Украина рассчитывать на подобную сенсацию? Определенно да! Именно для этого нашу страну и представляет в данном турнире луганская «Заря», перед которой еще не успели закрыть двери в раунд плей-офф.



Подопечные Виктора Скрипника в этот вечер проводили домашнюю игру на поле запорожской «Славутич-Арены» против болгарского ЦСКА София – единственной команды, которая за три еврокубковых тура до этого уступала коллективу из нашей страны. Именно победа на выезде со счетом 1:0 и вернула «мужиков» в активную борьбу за выход в следующий раунд, да и неудача коллектива Жозе Моуриньо в данном контексте точно играла на руку нашей команде, которая, как казалось по матчам УПЛ и Кубка Украины за последние две недели, наконец-то разыгралась.



Поскольку соперники больше не являлись неизведанным полем друг для друга, то тщетно было ожидать от них авантюризма на футбольном поле. Скажем так, в первой половине матча команды сыграли так, как могли. Какие-либо скоростные перемещения и креатив в атакующей линии отсутствовали вовсе, с сериями более трех последовательных передач возникали значительные проблемы, а энтузиазм в атаке ограничивался случайными подачами с флангов или длинными забросами от центральной линии ко штрафной.



В это ситуации о красоте игры говорить не приходилось. Лишь Денис Фаворов немного сумел нас расшевелить в середине первого тайма, когда подача с левого фланга от Аллахьяра дошла к нему на дальнюю сторону штрафной, после чего сходу последовал удар в ближний угол. Голкипер Бузатто справился с отражением угрозы, поэтому на счет «мужики» никак не смогли повлиять. Впрочем, соперники отметились еще меньшим количеством опасных выпадов, а явная ставка на силовые характеристики форварда Кайседо у Стойчо Младенова не срабатывала.



Большая часть второй половины поединка также оказалась тем еще зрелищем, от которого спокойно могла бы отказаться большая часть незаангажированных фанатов, если бы они нашли более увлекательное зрелище на стороне. У Виктора Скрипника в этот вечер не было ресурсов для того, чтобы влиять на ход противостояния с помощью замен, а присутствие на скамейке Гладкого, как мы узнали императивным путем, было необходимо только для заполнения заявки.



«Заре» было особенно сложно справляться с соперниками в середине второго тайма, так как ЦСКА решил ненадолго поднять линию прессинга, а оборона луганчан начала непозволительно много ошибаться у своих ворот. В частности, на 66-й минуте подарок от Хомченовского для Йомова перед своей штрафной лишь по счастливой случайности завершился передачей в оффсайд на Кайседо. Допускать подобного в дальнейшем «мужики» не имели никакого права – их бы просто не поняли собственные фанаты.



В настолько сложной ситуации чудесным образом сумел сохранить силы для прессинга на 86-й минуте Шахаб Захеди, который как будто не покидал пределы линии оффсайда по ходу всего игрового времени. Иранец удачно вступил в отбор на правом фланге против Лама, после чего зашел в чужие владения, и выстрелил прямиком в ближний угол. Было очевидно, что по такой игре единственного результативного удара любой из команд будет достаточно для ее итоговой победы.



Однако, «Заря» не остановилась даже тогда, когда иссякло компенсированное время. В быстрой контратаке через центральную зону все тот же Шахаб увел мяч к чужой штрафной, после чего выкатил на пустые ворота для Аллахьяра, который и поставил жирную точку в истории этого поединка, однако еврокубковая глава этого сезона для команды Виктора Скрипника все еще остается открытой для новых записей.



В следующем туре луганская «Заря» сыграет на выезде против римской «Ромы», а болгарский ЦСКА София совершит визит на матч против норвежского «Глимта».

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.

«Заря» – ЦСКА София - 2:0



Шахаб, 86, Сайядманеш, 90+5

Вернидуб, 55, Снурницын, 70, Шахаб, 76

«Заря»: Мацапура – Снурницын (Жуниньо, 71), Имереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Сайядманеш, Булеца (Алефиренко, 90), Хомченовский – Шахаб, Лунев (Кристиан, 78).

ЦСКА София: Бузатто – Мазику, Лам, Маттей, Турицов – Вилдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастев, 88), Йомов – Кэри – Кайседо (Ахмедов, 83).

Арбитр: Петри Вильянен (Пори, Финляндия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 7 (3) – 9 (1)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 2 – 7.

ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C