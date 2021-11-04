Заря
2 : 0
ЦСКА София
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Борьба только началась. Заря дожала ЦСКА София в домашнем поединке

Коллектив Виктора Скрипника на опыте подловил соперников на результативных ошибках

  • 04.11.2021 21:43
  • 6707 просмотров
  • 44 комментария
Борьба только началась. Заря дожала ЦСКА София в домашнем поединке
© ФК Заря

Появление третьего международного клубного турнира на карте футбольной Европы некоторыми болельщиками было воспринято в штыки. Однако, команды из топ-чемпионатов предпочитают обходиться ротацией своих основных состав при участии в поединках Лиги конференций УЕФА, результатом чего становятся такие сенсации, как, например, разгромная победа норвежского «Глимта» над римской «Ромой» (6:1), после которой вряд ли кто-то вспомнит, что «волки» играли резервным составом. Могла ли Украина рассчитывать на подобную сенсацию? Определенно да! Именно для этого нашу страну и представляет в данном турнире луганская «Заря», перед которой еще не успели закрыть двери в раунд плей-офф.

Подопечные Виктора Скрипника в этот вечер проводили домашнюю игру на поле запорожской «Славутич-Арены» против болгарского ЦСКА София – единственной команды, которая за три еврокубковых тура до этого уступала коллективу из нашей страны. Именно победа на выезде со счетом 1:0 и вернула «мужиков» в активную борьбу за выход в следующий раунд, да и неудача коллектива Жозе Моуриньо в данном контексте точно играла на руку нашей команде, которая, как казалось по матчам УПЛ и Кубка Украины за последние две недели, наконец-то разыгралась.

Поскольку соперники больше не являлись неизведанным полем друг для друга, то тщетно было ожидать от них авантюризма на футбольном поле. Скажем так, в первой половине матча команды сыграли так, как могли. Какие-либо скоростные перемещения и креатив в атакующей линии отсутствовали вовсе, с сериями более трех последовательных передач возникали значительные проблемы, а энтузиазм в атаке ограничивался случайными подачами с флангов или длинными забросами от центральной линии ко штрафной.

В это ситуации о красоте игры говорить не приходилось. Лишь Денис Фаворов немного сумел нас расшевелить в середине первого тайма, когда подача с левого фланга от Аллахьяра дошла к нему на дальнюю сторону штрафной, после чего сходу последовал удар в ближний угол. Голкипер Бузатто справился с отражением угрозы, поэтому на счет «мужики» никак не смогли повлиять. Впрочем, соперники отметились еще меньшим количеством опасных выпадов, а явная ставка на силовые характеристики форварда Кайседо у Стойчо Младенова не срабатывала.

Большая часть второй половины поединка также оказалась тем еще зрелищем, от которого спокойно могла бы отказаться большая часть незаангажированных фанатов, если бы они нашли более увлекательное зрелище на стороне. У Виктора Скрипника в этот вечер не было ресурсов для того, чтобы влиять на ход противостояния с помощью замен, а присутствие на скамейке Гладкого, как мы узнали императивным путем, было необходимо только для заполнения заявки.

«Заре» было особенно сложно справляться с соперниками в середине второго тайма, так как ЦСКА решил ненадолго поднять линию прессинга, а оборона луганчан начала непозволительно много ошибаться у своих ворот. В частности, на 66-й минуте подарок от Хомченовского для Йомова перед своей штрафной лишь по счастливой случайности завершился передачей в оффсайд на Кайседо. Допускать подобного в дальнейшем «мужики» не имели никакого права – их бы просто не поняли собственные фанаты.

В настолько сложной ситуации чудесным образом сумел сохранить силы для прессинга на 86-й минуте Шахаб Захеди, который как будто не покидал пределы линии оффсайда по ходу всего игрового времени. Иранец удачно вступил в отбор на правом фланге против Лама, после чего зашел в чужие владения, и выстрелил прямиком в ближний угол. Было очевидно, что по такой игре единственного результативного удара любой из команд будет достаточно для ее итоговой победы.

Однако, «Заря» не остановилась даже тогда, когда иссякло компенсированное время. В быстрой контратаке через центральную зону все тот же Шахаб увел мяч к чужой штрафной, после чего выкатил на пустые ворота для Аллахьяра, который и поставил жирную точку в истории этого поединка, однако еврокубковая глава этого сезона для команды Виктора Скрипника все еще остается открытой для новых записей.

В следующем туре луганская «Заря» сыграет на выезде против римской «Ромы», а болгарский ЦСКА София совершит визит на матч против норвежского «Глимта».

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.

«Заря» – ЦСКА София - 2:0

Шахаб, 86, Сайядманеш, 90+5

 Вернидуб, 55, Снурницын, 70, Шахаб, 76

«Заря»: Мацапура – Снурницын (Жуниньо, 71), Имереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Сайядманеш, Булеца (Алефиренко, 90), Хомченовский – Шахаб, Лунев (Кристиан, 78).

ЦСКА София: Бузатто – Мазику, Лам, Маттей, Турицов – Вилдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастев, 88), Йомов – Кэри – Кайседо (Ахмедов, 83).

Арбитр: Петри Вильянен (Пори, Финляндия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 7 (3) – 9 (1)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 2 – 7.

ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Александр Снитко, Sport.ua

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 04.11.2021 21:46
    +18
    Браво, мужики! Иранцы - светлые пятна Зари, как хотите, но нужно выкупать или хотя-бы продлить Аллахяра.
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    Sunrise
    Sunrise, 04.11.2021 21:44
    +17
    Ну что, вытянули обе ничейных игры у болгар. Эта была вообще занудная конечно.
    Шахаб - жадина, прибить мало) Но забил таки - надо похвалить значит! Еще и отдать таки успел)
    Ну вот и кому что ближе. С Рапидом была интересная игра, хорошая как по мне, но результата не дала. Сейчас два матча почти без моментов, зато 0 пропущенных и 6 очков.
    Можно и там, и там искать негатив, но я предпочитаю и там, и там искать позитив))) Спасибо, Заря!
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 04.11.2021 21:46
    +12
    Зоря молодцы , свои обязательные очки уже взяли !
    Но ждём большего .
    Иранцы когда в настроение , очень грозное оружие у Скрипника
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    yaroslavos
    online
    yaroslavos, 04.11.2021 21:45
    +12
    Игра забудется, а результат останется! Браво Заря!
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    bonv
    bonv, 04.11.2021 21:44
    +12
    Браво Зоря! Респект.
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    MoLe_Fan
    online
    MoLe_Fan, 04.11.2021 21:46
    +11
    Тяжело конечно играли ,ну по х.. главное победа и остались шансы на выход ,молодцы Заря
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    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 04.11.2021 21:45
    +11
    Зорька отработала за всех наших "грандов"! Большое тебе, Заря, иранское "Дякую"!
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    bonv
    bonv, 04.11.2021 21:45
    +11
    Дотиснули. І очки в копілку, і радість вболівальникам.
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    garik_trinity
    online
    garik_trinity, 04.11.2021 21:44
    +11
    Иранцы тащат
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 04.11.2021 21:50
    +10
    Сьогодні болгарам не пощастило. Хай пощастить їм у майбутньому. Наприклад, з Буде-Глімт.
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    SeM077
    online
    SeM077, 04.11.2021 21:48
    +10
    Як говорять "Результат запам'ятають, а гру забудуть". Молодці показали характер
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    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.11.2021 21:52
    +9
    Боси Зорі, якщо ви це читаєте: ВИКУПІТЬ КОНТРАКТ АЛАХЬЯРА! Ви його потім продасьте втричі дорожче, а ще скіки користі він принесе клубу своєю грою.
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 04.11.2021 21:45
    +9
    молодцы,ребята,в душе надеялся на победу,браво
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    turist86
    online
    turist86, 04.11.2021 21:44
    +9
    Молодці! Перемога підсолодила гірку пігулку після поразок Динамо і Шахтаря.
    Втім, результат зробили іранці. Кандидатів у національну збірну України в Зорі немає.
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    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 04.11.2021 21:45
    +8
    Плевать на игру. не смотря на фантастические проблемы с сотавом. Заря нашла свой шанс и смогла обыграть соперника. 6ть очков Шансы есть на 2е место в группе а это главное. как и очки в копилку, что ни кто в этом году из укр команд еще не принес. Спасибо Скрипник, Полный позор и призрение Оганову. Такой как он не должен руковыодить таким клубом как Заря Луганск.
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 04.11.2021 21:49
    +7
    Не шукайте логіки у футболі (В. Прокопенко). Або гра - гі...но забувається, результат лишається.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 04.11.2021 21:46
    +7
    Ну может хоть на Зарю, в плей-офф посмотрим... Красавцы, так держать!
    Ссылка
    Заря (Иранск)
    online
    Заря (Иранск), 04.11.2021 22:01
    +6
    Орал матом как оракул
    Проиграть второй тайм и выиграть матч, это надо умудриться.
    Счастье, что пропустили мяч на миниоффсайде. Ну и финн его за ногу! Спасибо, что обрезался. Хоть бы его болгары не зарезали.
    И орал матом после 2:0!!!
    Ну наконец то, хоть какой то кайф от футбола.
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    IgorDK
    online
    IgorDK, 04.11.2021 21:48
    +6
    Поздравляю Зарю и всех болельщиков с победой нашего клуба, которые верили до последнего в команду
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    beba2018
    online
    beba2018, 04.11.2021 21:53
    +5
    Хух хоть кто-то на этой неделе порадовал. Зрька молодцы!!! Руки не опустили копилочку очков пополнили.
    Луганск Молодцы!!! Слава Украине!!!
    Поздравление Вам с Харькова
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