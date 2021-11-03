В четверг, 4-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сразятся луганская «Заря» и болгарский ЦСКА София. Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:45.

Коллектив Виктора Скрипника неудачно начал выступления в новосозданном международном турнире, поэтому теперь каждая последующая игра для него – финал. В частности, было бы неплохо, для начала, окончательно отбросить болгарских оппонентов на последнюю строчку турнирной таблицы. Для выполнения этой задачи есть все необходимое: свое поле, удачные выступления на внутренней арене за период паузы между очными дуэлями, а также еще более неудачные результаты соперников в данном турнире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЦСКА София.