Заря
0 : 0
ЦСКА София
04.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Заря - ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Заря» попытается повторить успех первого матча с ЦСКА

  • 03.11.2021 18:58
  • 256 просмотров
  • 0 комментариев
Заря - ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Заря Луганск

В четверг, 4 ноября «Заря» в четвертом туре Лиги конференций проведет домашний матч против софийского ЦСКА. Победа в этом поединке поможет команде Виктора Скрипника продолжить борьбу за место в плей-офф нового еврокубка.

«Заря»

На экваторе группового этапа нынешнего сезона еврокубков «Заря» оставалась единственной украинской командой, которая одержала победу. Безвольные поражения в квалификации Лиги Европы и первых двух турах Лиги конференций внезапно сменились выездной победой над софийским ЦСКА.

Сказать, что эта победа получилась трудной и выстраданной – не сказать ничего. Виктору Скрипнику пришлось отказаться (либо его это заставили сделать соперники) от своего привычного атакующего, комбинационного футбола, и сыграть по принципу «главное – не пропустить, а там видно будет». И, как ни странно, результат это принесло – во втором тайме роскошный гол от Аллахьяра Сайядманеша принес «Заре» долгожданную победу.

Эти три очка внезапно вернули команду Скрипника в борьбе за место в плей-офф. Хотя сенсационная победа «Буде-Глимта» над «Ромой» явно не на руку украинской команде: вряд ли «Рома» позволит дерзким норвежцам совершить вторую сенсацию подряд. Так или иначе, борьба за очки в рейтинг УЕФА, и, в первую очередь, за призовые – всегда актуальная вещь для такого клуба, как «Заря».

Отрезок между двумя матчи с ЦСКА «Заря» провела максимально успешно. В Кубке Украины в дополнительное время был пройден львовский «Рух», а в чемпионате одержаны две победы: минимальная дома над «Колос» и выездной разгром 6:1 в игре с «Металлистом-1925» в воскресенье. Настроение перед еврокубками у луганчан точно будет на высоте.

ЦСКА София

Ход и результат матча в Софии явно дает поводы ЦСКА считать его исход незаслуженными. А это значит, что болгарская команда будет полна мотивации взять реванш у «Зари» в ответном поединке. Хотя возвращение в реальную борьбу за место в плей-офф даже в случае победы выглядит маловероятным.

В отличие от «Зари», подопечные Стойчо Младенова 2-недельный отрезок между еврокубковыми матчами провели не столь успешно. Да, в Кубке Болгарии был пройдена «Арда» (победа 2:0), однако в чемпионате было набрано всего одно очко из 6 возможных: нулевая ничья с «Беоре» и домашнее поражение 1:3 от «Локомотива» из Пловдива в воскресенье, 31 октября. Такой неудачный отрезок значительно усложнил для ЦСКА борьбу за чемпионство. Теперь команда отстает от «Лудогорца» на 7 очков и имеет матч в запасе.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Зарю» фаворитом матча против ЦСКА. Но, по нашему мнению, повторить успех софийского матча команде Виктора Скрипника будет сложно. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,5.

4 ноября, четверг

«Заря» — ЦСКА София
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 19:45
Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO
ЗАРЯ — ЦСКА СОФИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности