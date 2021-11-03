В четверг, 4 ноября «Заря» в четвертом туре Лиги конференций проведет домашний матч против софийского ЦСКА. Победа в этом поединке поможет команде Виктора Скрипника продолжить борьбу за место в плей-офф нового еврокубка.

«Заря»

На экваторе группового этапа нынешнего сезона еврокубков «Заря» оставалась единственной украинской командой, которая одержала победу. Безвольные поражения в квалификации Лиги Европы и первых двух турах Лиги конференций внезапно сменились выездной победой над софийским ЦСКА.

Сказать, что эта победа получилась трудной и выстраданной – не сказать ничего. Виктору Скрипнику пришлось отказаться (либо его это заставили сделать соперники) от своего привычного атакующего, комбинационного футбола, и сыграть по принципу «главное – не пропустить, а там видно будет». И, как ни странно, результат это принесло – во втором тайме роскошный гол от Аллахьяра Сайядманеша принес «Заре» долгожданную победу.

Эти три очка внезапно вернули команду Скрипника в борьбе за место в плей-офф. Хотя сенсационная победа «Буде-Глимта» над «Ромой» явно не на руку украинской команде: вряд ли «Рома» позволит дерзким норвежцам совершить вторую сенсацию подряд. Так или иначе, борьба за очки в рейтинг УЕФА, и, в первую очередь, за призовые – всегда актуальная вещь для такого клуба, как «Заря».

Отрезок между двумя матчи с ЦСКА «Заря» провела максимально успешно. В Кубке Украины в дополнительное время был пройден львовский «Рух», а в чемпионате одержаны две победы: минимальная дома над «Колос» и выездной разгром 6:1 в игре с «Металлистом-1925» в воскресенье. Настроение перед еврокубками у луганчан точно будет на высоте.

ЦСКА София

Ход и результат матча в Софии явно дает поводы ЦСКА считать его исход незаслуженными. А это значит, что болгарская команда будет полна мотивации взять реванш у «Зари» в ответном поединке. Хотя возвращение в реальную борьбу за место в плей-офф даже в случае победы выглядит маловероятным.

В отличие от «Зари», подопечные Стойчо Младенова 2-недельный отрезок между еврокубковыми матчами провели не столь успешно. Да, в Кубке Болгарии был пройдена «Арда» (победа 2:0), однако в чемпионате было набрано всего одно очко из 6 возможных: нулевая ничья с «Беоре» и домашнее поражение 1:3 от «Локомотива» из Пловдива в воскресенье, 31 октября. Такой неудачный отрезок значительно усложнил для ЦСКА борьбу за чемпионство. Теперь команда отстает от «Лудогорца» на 7 очков и имеет матч в запасе.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Зарю» фаворитом матча против ЦСКА. Но, по нашему мнению, повторить успех софийского матча команде Виктора Скрипника будет сложно. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,5.

4 ноября, четверг