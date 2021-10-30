13-й тур
Ингулец
0 : 0
Верес
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Забыли о воротах. Ингулец и Верес разошлись миром

Подопечные Сергея Лавриненко не могут победить восемь матчей подряд

  • 30.10.2021 21:24
  • 494 просмотра
  • 2 комментария
Забыли о воротах. Ингулец и Верес разошлись миром
© УПЛ

Это был премьерный матч соперников в украинской Премьер-Лиге. До этого в первом дивизионе трижды побеждал «Верес» и только один раз выиграл «Ингулец». Что же касается нынешнего турнирного положения, то после 12 туров у гостей было на десять очков больше, чем у футболистов из Петрово. Поэтому их шансы на успех выглядели предпочтительнее.  

Именно подопечные Юрия Вирта создали первый по-настоящему опасный момент в поединке. Уже на 7-й минуте после розыгрыша штрафного удара мяч отскочил к Кучерову и тот из полукруга перед штрафной площади сильно пробил по воротам. Мяч ударился в правую штангу и отскочил в поле.

Далее команды стали бороться за инициативу, старались подолгу контролировать мяч, но на какое-то время совсем забыли о воротах. Только на 34-й минуте Шарай отважился на удар издали, однако мяча коснулся Когут и тот полетел выше перекладины. Вот, пожалуй, и все чем запомнились действия оппонентов до перерыва.

Второй тайм лучше начал «Ингулец». Уже на 52-й минуте хозяева дважды подряд зарабатывали угловые. И после второго розыгрыша Ситало точным пасом вывел на удар Козака. Позиция у полузащитника местной команды была отличная, однако метров с семи он запустил мяч в небеса. Спустя пять минут Шарай нанес удар из-за пределов штрафной площади и снова выше цели. А еще через три минуты после очередного розыгрыша стандарта, Ковалев бил через себя, но Когут перевел мяч из-под перекладины на угловой.  

И после этого подопечные Сергея Лавриненко действовали активнее своих соперников, хотя моментов по-прежнему было мало. К примеру, на 80-й минуте после навеса с правого фланга Ситало попытался пробить головой, но мяч уже в который раз полетел выше ворот.

У «Вереса» был шанс отличиться на 87-й минуте, когда вышедший на замену Шестаков мог убежать один на один с Гальчуком. Однако форвард слишком неудачно принял мяч и тот отскочил прямо в руки вратарю.

В итоге зрители голов так и не увидели. Ничья 0:0.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Ингулец» – «Верес» - 0:0

Запорожец, 90 – Петько, 80

«Ингулец»: Гальчук – Асмелаш, Ковалев (Салем, 70), Поспелов, Полегенько – Шишка – Шарай, Коробенко, Запорожец (Бартулович, 90+2), Козак (Коваленко, 70) – Ситало (Плохотнюк, 83).

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Тимофеенко (Гечев, 82), Панасенко (Гегедош, 74), Е. Пасич – Сергийчук (М. Шестаков, 74).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 6 (2) – 4 (2)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 6 – 7.

ИНГУЛЕЦ-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 30.10.2021 22:19
    0
    Игра была равна. Играли 2.........
    Ссылка
    _+_
    _+_, 30.10.2021 22:13
    0
    Миротворцы
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