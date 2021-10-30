Юрий ВИРТ: «Ингулец – непростой соперник. Один балл в копилку»

Наставник «Вереса» - о поединке с «Ингульцом» (0:0)

  • 30.10.2021 23:06
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Юрий ВИРТ: «Ингулец – непростой соперник. Один балл в копилку»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт считает, что ничья в выездном поединке с «Ингульцом» - положительный результат.

«Даже ничья – это один балл в копилку. Поэтому мы удовлетворены результатом и игрой. Два дня назад мы отыграли против «Ворсклы». Но сегодня неплохо выглядели физически, не уступали более свежим футболистам «Ингульца». А в конце игры мы даже превосходили соперника. Где-то нам не хватало мастерства. Мог Михаил Шестаков решить судьбу игры, но не реализовал свой шанс. Это была равная игра с небольшим количеством моментов. Довольны результатом.

Трудная боевая игра, много единоборств. Мы в них не уступили – поэтому результат закономерен. Мы – дебютанты Премьер-лиги и радуемся каждому турнирному очку. «Ингулец» – непростой соперник. Они внизу турнирной таблицы тоже очень хотели победить - поэтому все закономерно.

Да, мы пытались усиливать атаку. Хорошо вошли в игру свежие футболисты, прибавили нам скорости, цеплялись за мяч. К ним нет замечаний.

Сейчас у нас будет два дня выходных. Команда очень устала. Потому что мы сыграли три игры за семь дней. Отдохнем и с новыми силами выйдем на игру против «Зари», – сказал Вирт.

После 13 туров у «Вереса» 19 очков и восьмое место в турнирной таблице.

Источник — ФК Верес

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