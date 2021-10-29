В субботу, 30 октября, состоится матч 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Верес». Игра пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка», начало – в 19:30.

Ингулец

Команда имеет в активе всего две победы. Над аутсайдером, «Мариуполем», и «Львовом», который также находится над самым дном турнирной таблицы. Собственно, ничья с киевским «Динамо» на домашнем поле – лучший результат «Ингульца» в текущем сезоне. Хотя, разумеется, оценивается всего лишь одно очко.

Всё это принесло команде из Петрового 8 очков (еще была ничья в Одессе) и, как следствие, 12-13 место в чемпионской гонке на данный момент. Да, для борьбы за выживание в элите украинского футбола этого достаточно (пока!), но для решения каких-то более значимых задач – увы…

Верес

У ровненского коллектива положение куда лучше. «Верес» может считать себя уверенным середняком. 18 очков – это всего лишь на 5 меньше, чем у идущей четвертой «Зари». Три очка могут приблизить команду к группе лидеров.

Да, «Верес» дважды крупно проиграл – но оба раза грандам, «Динамо» и «Шахтёру». Зато после «горняков» ровненцы не пропускали, и эта серия насчитывает уже три матча! Разумеется, столько же длится и беспроигрышная серия команды. Пятое место по количеству пропущенных мячей – согласитесь, неплохой результат. Пусть и всего лишь восьмая строчка в таблице.

Статистика команд

Между собой соперники в рамках УПЛ ещё не пересекались. Что касается встреч в Первой лиге, то «Ингулец» одержал первую и единственную победу ещё в 2015. После чего последовали три кряду выигрыша «Вереса». Последний датирован апрелем 2017 (2:1 на поле петровской команды).

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Учитывая, что «Ингулец» два последних матча проиграл с крупным счетом, а «Верес», наоборот, не пропускает (тем более, командам из нижней части таблицы), рискнем спрогнозировать, что ровненцы добьются уверенной победы.



Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш – Шарай, Бартулович, Коваленко, Запорожец, Полегенько, Ситало.

«Верес»: Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Полюлях, Петько, Пасич, Панасенко, Дахновский, Шестаков.

30 октября, суббота