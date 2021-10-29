13-й тур
Ингулец
0 : 0
Верес
30.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.10.2021 23:31
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Ингулец – Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Верес

В субботу, 30-го октября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Команда Сергея Лавриненко подходит к очередному туру национального первенства в ситуации отсутствия побед на протяжении последних семи матчей. Играть «козакам» предстоит против команды, которая, наоборот, закалилась в боях против ведущих команд УПЛ, и теперь отмечается стабильностью в чемпионате. Однако, для победы в Кубке в игре против «Ворсклы» (1:3) коллектива Юрия Вирта уже не хватило. Из этого результата напрашивается достаточно простой вывод – «Верес» делает ставку лишь на один турнир в этом сезоне. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Ве рес».

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Александр Снитко, Sport.ua

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