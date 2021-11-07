Два дальних удара. Десна увезла победу из Львова

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Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Львов» - «Десна» - 0:2.
Калитвинцев, 51, Завийский, 82.
Ныч, 21, Зозуля, 40.
Романчук, 90+2 (грубая игра).
«Львов»: Ильющенков - Бусько (Ременяк, 69), Романчук, Лека, Брикнер, Якимец - Зозуля (Альваро, 54), Политыло (Шина, 76), Довгий, Эрнест (Семеныв, 69) - Ныч (Крушинский, 54).
Запас: Костык, Чирьяк, Грисьо, Махмутович.
«Десна»: Мысак - Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Картушов, 46) - Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Домбровский, Завийский, Тотовицкий (Селин, 80) - Безбородько (Будкивский, 46), Шевцов (Арвеладзе, 62).
Запас: Литовка, Ковтун, Белич, Юрченко.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Источник — Sport.ua
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