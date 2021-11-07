Два дальних удара. Десна увезла победу из Львова

После пяти потерь очков черниговцы наконец сумели победить в непростом матче

  • 07.11.2021 21:22
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Два дальних удара. Десна увезла победу из Львова
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Львов» - «Десна» - 0:2.

 Калитвинцев, 51, Завийский, 82.

 Ныч, 21, Зозуля, 40.

 Романчук, 90+2 (грубая игра).

«Львов»: Ильющенков - Бусько (Ременяк, 69), Романчук, Лека, Брикнер, Якимец - Зозуля (Альваро, 54), Политыло (Шина, 76), Довгий, Эрнест (Семеныв, 69) - Ныч (Крушинский, 54).

Запас: Костык, Чирьяк,  Грисьо, Махмутович.

«Десна»: Мысак - Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Картушов, 46) - Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Домбровский, Завийский, Тотовицкий (Селин, 80) - Безбородько (Будкивский, 46), Шевцов (Арвеладзе, 62).

Запас: Литовка, Ковтун, Белич, Юрченко.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ЛЬВОВ - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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