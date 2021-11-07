7 ноября в 19:30 состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором играли «Львов» и «Десна» (0:2).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Десна – 0:2. Пушка Калитвинцева. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Калитвинцев, 52 мин.
ГОЛ! 0:2. Завийский, 82 мин.
Удаление. Романчук (Львов), 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|Александр Романчук (Львов) получает красную карточку.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Завийский (Десна).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Десна).
Источник — Sport.ua
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