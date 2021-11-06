14-й тур
Львов
0 : 0
Десна
07.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

  • 06.11.2021 18:58
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Львов – Десна. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 7 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ПФК «Львов» и черниговская «Десна». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 19:30.

ПФК «Львов» в предыдущем туре наконец-то прервал свою безвыигрышную серию из трех матчей, переиграв кризисный ковалевский «Колос» со счетом 0:1 благодаря голу Романчука. Теперь соперник будет не менее кризисный – в последних девяти матчах черниговцы победили только один раз, а вкуса побед не знают уже пять матчей подряд. Говорят, что всему вина из-за задержек зарплат - футболистам черниговской команды не платят уже несколько месяцев, что и дает такое влияние на результат. В 13 туре «Десна» играла с «Шахтером» и без шансов уступила со счетом 1:4, гол на счету Безбородька, который вышел в списке бомбардиров на чистое второе место с семью забитыми мячами. Форварды «Львова» могут только завидовать – за тринадцать туров вся команда вместе забила только девять мячей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

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