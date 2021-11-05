В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Десна». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 19:30.

«Львов»

Львовяне в хорошем настроении подходят к поединку с «Десной». В предыдущем туре подопечные Олега Дулуба в Ковалевке завоевали три очка в матче с местным «Колосом» - 1:0. Единственный гол в концовке встречи провел Романчук.

Впрочем, ликовать после этой победы львовянам точно не стоит. Это скорее слабость нынешнего «Колоса», нежели эффект от прихода на тренерский мостик опытного белорусского наставника.

Пока что игра «Львова» - это скорее забросы, прострелы, навесы, стандарты, борьба и характер. От того и неутешительное двенадцатое место. Правда, если в матче с «Десной» хозяевам удастся победить, они догонят в турнирной таблице своих географических соседей, «Рух», а это довольно неплохая мотивация.

«Десна»

Положение дел у команды из Чернигова не намного лучше. Да, «северяне» расположились на девятой строчке в турнирной таблице, но давайте не забывать, что еще совсем недавно подопечные Александра Рябоконя успешно боролись за еврокубковую зону, в чем, собственно говоря, немалая заслуга самого главного тренера. Именно ему удалось не просто вывести «Десну» в Премьер-лигу, но и создать боеспособный коллектив, способный доставить проблемы любому сопернику в чемпионате. В прошлом сезоне до выхода в Лигу конференций не хватило всего лишь два балла, а в нынешней кампании черниговцы отстали уже очень прилично и перспективы, мягко говоря, далеко не радужные.

Подлинные причины такого регресса нам неизвестны, это внутренняя кухня, но будет очень обидно, если финансовые трудности повлекут за собой исчезновение такого добротного коллектива, с сильным тренером и с красивого Чернигова.

Статистика команд

В рамках УПЛ соперники встречались шесть раз. 4 победы в активе «Львова», 2 «виктории» на счету команды из Чернигова.

Прогноз на противостояние

Поединок двух практически равных команд. На стороне «Львова» преимущество домашней арены, «Десна» имеет в своем составе более мастеровитых исполнителей. Можно «замахнуться» на ничью.

Ориентировочные составы

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Лека, Брикнер, Бусько, Политыло, Довгий, Якимец, Ременяк, Ныч, Эрнест.



«Десна»: Литовка, Жук, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Арвеладзе, Юрченко, Домбровский, Калитвинцев, Безбородько.

7 ноября, воскресенье