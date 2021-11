Испорченный дебют. Дженоа с Шевченко во главе уступил Роме

Итальянские болельщики в тринадцатом туре отчетливо видели лишь один поединок в качестве центрального – игру в Милане, в рамках которой «Интер» в итоге сумел обыграть неаполитанский «Наполи» со счетом 3:2. При этом, практически все были готовы проигнорировать следовавший за ним поединок в Генуе, на которую обрушилась в отчетный вечер настоящая стихия.

Впрочем, главному герою дня для украинского любителя футбола, экс-наставнику нашей национальной команды Андрею Шевченко, даже самые тяжелые погодные условия не могли испортить торжественный момент – «Дженоа» под руководством нашего соотечественника впервые выходил на футбольное поле в матче, который был для самого Шевченко лишь первой пробой пера на клубном уровне в тренерской карьере.



На самом деле, Шевченко и без проливного дождя в дебютной игре было достаточно тяжело. У «грифонов» вылетела огромная группа ключевых футболистов основного состава, команда погрязла в подвале турнирной таблице в результате череды неудачных выступлений, а календарь подарил на первый матч под руководством нового главного тренера в соперники римскую «Рому», которая также имела серьезные проблемы с достижением приемлемых исходов в своих поединках.



Со всем этим и пришлось бороться украинскому наставнику в этой игре, которая, мягко говоря, получилась для его команды тяжелой. «Дженоа» был вынужден постоянно оборонятся, так как «волки» вышли играть исключительно на победу, и уже с первых минут с помощью давления заставили своих соперников отойти в низкий блок. Надо признать, что оборонительное построение у хозяев выглядело не так уж и плохо, однако в глаза отчетливо бросалось преимущество гостей в классе и в банальной скорости перемещений по полю.





При этом, коллектив Моуриньо явно недорабатывал во время построения собственных наступлений, так как однообразные набеги с флангов тревожили защитников оппонентов лишь тогда, когда они поднимались чуть ближе к центральной линии, в результате чего появлялись ситуации один на один. «Роме» при этом еще и удалось забить быстрый мяч, однако взятие ворот со стороны Мхитаряна было отменено из-за игры рукой у Абрахама, сбрасывавшего ему мяч в центре штрафной. Для хозяев это был положительный момент, так как при противоположном исходе эпизоде они бы попали в безвыходную ситуацию.



А так, «Дженоа» просто собрала все силы в кулак, и терпела волнообразные атаки оппонентов практически до финального свистка. «Грифоны» за всю игру создали лишь один реальный момент для гола – Стураро влетел в сетку вместо мяча при попытке замкнуть прострел с левого фланга из борьбы против Эль Шаарави, который отпахал всю левую бровку в этой игре.

С другой стороны, римляне не так уж и много создали предложений при собственных выпадах. Усилиями Мхитаряна мяч несколько раз отправлялся в сторону ворот Сиригу, было тревожно, но не смертельно для команды Шевченко. Моуриньо пришлось думать над тем, как взламывать оборону соперников с помощью замен, и чутье опытного португальского наставника не подвело.





Авантюрный выход на поле юного Феликса Афена-Гьяна на 75-й минуте уже через семь минут завершился забитым мячом. Пока все защитники готовились встречать рывок Мхитаряна у полукруга своей штрафной, ганский форвард был оставлен без опеки на правом фланге, Генрих сыграл на него передачей, после чего последовал резкий удар в дальний угол.



У Шевченко не было времени на раздумья, поэтому он решил сломать построение собственной команды ради как можно большего количества футболистов в линии атаки, однако этот шаг себя не оправдал ни в какой степени. «Дженоа» потеряла в подготовительной зоне больше, чем могла бы приобрести на острие, поэтому завершала игру при контратаке оппонентов. Все тот же Гьян на последних секундах удачно вступил в борьбу на левом фланге, после чего решился на удар с дальней дистанции в противоположную девятку, который застал врасплох Сиригу. Вот такой вот получился дебют.



В следующем туре генуэзский «Дженоа» сыграет в гостях у фриульского «Удинезе», а римская «Рома» на своем поле будет принимать «Торино».

