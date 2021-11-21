13-й тур
Дженоа
0 : 2
Рома
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испорченный дебют. Дженоа с Шевченко во главе уступил Роме

Жозе Моуриньо переиграл украинского специалиста одной удачной заменой

  • 21.11.2021 23:43
  • 3887 просмотров
  • 27 комментариев
Испорченный дебют. Дженоа с Шевченко во главе уступил Роме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские болельщики в тринадцатом туре отчетливо видели лишь один поединок в качестве центрального – игру в Милане, в рамках которой «Интер» в итоге сумел обыграть неаполитанский «Наполи» со счетом 3:2. При этом, практически все были готовы проигнорировать следовавший за ним поединок в Генуе, на которую обрушилась в отчетный вечер настоящая стихия.

Впрочем, главному герою дня для украинского любителя футбола, экс-наставнику нашей национальной команды Андрею Шевченко, даже самые тяжелые погодные условия не могли испортить торжественный момент – «Дженоа» под руководством нашего соотечественника впервые выходил на футбольное поле в матче, который был для самого Шевченко лишь первой пробой пера на клубном уровне в тренерской карьере.

На самом деле, Шевченко и без проливного дождя в дебютной игре было достаточно тяжело. У «грифонов» вылетела огромная группа ключевых футболистов основного состава, команда погрязла в подвале турнирной таблице в результате череды неудачных выступлений, а календарь подарил на первый матч под руководством нового главного тренера в соперники римскую «Рому», которая также имела серьезные проблемы с достижением приемлемых исходов в своих поединках.

Со всем этим и пришлось бороться украинскому наставнику в этой игре, которая, мягко говоря, получилась для его команды тяжелой. «Дженоа» был вынужден постоянно оборонятся, так как «волки» вышли играть исключительно на победу, и уже с первых минут с помощью давления заставили своих соперников отойти в низкий блок. Надо признать, что оборонительное построение у хозяев выглядело не так уж и плохо, однако в глаза отчетливо бросалось преимущество гостей в классе и в банальной скорости перемещений по полю.

 



При этом, коллектив Моуриньо явно недорабатывал во время построения собственных наступлений, так как однообразные набеги с флангов тревожили защитников оппонентов лишь тогда, когда они поднимались чуть ближе к центральной линии, в результате чего появлялись ситуации один на один. «Роме» при этом еще и удалось забить быстрый мяч, однако взятие ворот со стороны Мхитаряна было отменено из-за игры рукой у Абрахама, сбрасывавшего ему мяч в центре штрафной. Для хозяев это был положительный момент, так как при противоположном исходе эпизоде они бы попали в безвыходную ситуацию.

А так, «Дженоа» просто собрала все силы в кулак, и терпела волнообразные атаки оппонентов практически до финального свистка. «Грифоны» за всю игру создали лишь один реальный момент для гола – Стураро влетел в сетку вместо мяча при попытке замкнуть прострел с левого фланга из борьбы против Эль Шаарави, который отпахал всю левую бровку в этой игре.

С другой стороны, римляне не так уж и много создали предложений при собственных выпадах. Усилиями Мхитаряна мяч несколько раз отправлялся в сторону ворот Сиригу, было тревожно, но не смертельно для команды Шевченко. Моуриньо пришлось думать над тем, как взламывать оборону соперников с помощью замен, и чутье опытного португальского наставника не подвело.



Авантюрный выход на поле юного Феликса Афена-Гьяна на 75-й минуте уже через семь минут завершился забитым мячом. Пока все защитники готовились встречать рывок Мхитаряна у полукруга своей штрафной, ганский форвард был оставлен без опеки на правом фланге, Генрих сыграл на него передачей, после чего последовал резкий удар в дальний угол.

У Шевченко не было времени на раздумья, поэтому он решил сломать построение собственной команды ради как можно большего количества футболистов в линии атаки, однако этот шаг себя не оправдал ни в какой степени. «Дженоа» потеряла в подготовительной зоне больше, чем могла бы приобрести на острие, поэтому завершала игру при контратаке оппонентов. Все тот же Гьян на последних секундах удачно вступил в борьбу на левом фланге, после чего решился на удар с дальней дистанции в противоположную девятку, который застал врасплох Сиригу. Вот такой вот получился дебют.

В следующем туре генуэзский «Дженоа» сыграет в гостях у фриульского «Удинезе», а римская «Рома» на своем поле будет принимать «Торино».

Итальянская Серия А. 13-й тур.

«Дженоа» – «Рома» - 0:2

Афена-Гьян, 82, 90+4

 Камбиассо, 32, Бадель, 54 – Верету, 40, Афена-Гьян, 89

«Дженоа»: Сиригу – Мазьелло, Васкес, Бираски (Бьянки, 84) – Камбиассо, Стураро (Букса, 90), Бадель (Гальдамес, 90), Ровелла, Сабелли (Гильоне, 84) – Экубан, Пандев (Эрнани, 63).

«Рома»: Патрисиу – Ибаньес, Кумбулла (Смоллинг, 87), Манчини, Карсдорп – Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Бове, 90+3), Эль Шаарави – Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян, 75).

Арбитр: Массимилиано Иррати (Брешиа, Италия).

Стадион: «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия).

Удары (в створ): 1 (1) – 19 (4)
Угловые: 1 – 2
Оффсайды: 2 – 0.

ДЖЕНОА - РОМА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).
82' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).

Александр Снитко, Sport.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex K
    online
    Alex K, 21.11.2021 23:52
    +16
    Люди, чего ж вы такие туголобые. Первая игра, тренерской работы тут, как таковой, ещё нет. Понимаю, что половина из вас неудачники сидящие с растянутыми трусами у компа и льющие желчь, но блин, неужели настолько приятно срать человека, который сделал для прославления своей страны в тысячу раз больше чем каждый из вас.
    Я путешествую по миру, объездил 20+ стран, и везде, когда говорю, что с Украины, слышу: «Оооо, футбол. Шевченко».
    Ссылка
    Александр Казюк
    Александр Казюк, 21.11.2021 23:54
    +12
    Стартовый состав Дженоа - 33кк евро. Рома - 250кк евро (один Пелегрини стоит больше всей команды Дженоа) это без учета скамейки. «Эксперты» хающие игру первой игры Шевы с командой, вы в сосну головой ударились? Чего вы ждали, доминирования и атакующего футбола? Так Дженоа с агрессивным футболом ( даже если бы смогла так играть минут 10-20) летела бы ещё к концу первого тайма 0-3!
    Нормально смотрелась команда как на свой состав и с таким соперником, даже моменты были неплохие. Судить о команде как о команде Шевы можно будет только после зимнего трансферного окна/сборов.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 21.11.2021 23:56
    +11
    Х... ли вы на Николаевича накинулись, пивные животы на диване? Завтра рано на работу
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 22.11.2021 00:01
    +8
    Петр Смирнов, 21.11.2021 23:46
    Вот и уровень физрука
    Первый матч у тренера в Серии А)
    А ты 10 лет грузчиком работаешь !
    Как Так ?
    Ссылка
    Sergey Mihailovich
    Sergey Mihailovich, 22.11.2021 00:16
    +7
    Юрий Карпенко, 22.11.2021 00:02
    Чуєш ти розумнику, ти бачив турнірне місце Дженоа в таблиці, його запросили як пожежний варіант, команду потрібно рятувати тут і зараз, це Європа друже, це не Україна, тут часу на розкачку ніхто не дасть, не зміг все гуляй до побачення.А те що він колись грав у футбол, ну то й добре але він вже тренер, а не футболіст нагадаю тобі якщо ти не розумієш
    А ты умник большой видно. Ну так разуй глаза и посмотри календарь и запиши себе что ли, что Дженоа свои игры с аутсайдерами и середняками уже сыграла и, к сожалению, не много чего набрала, а дальше ближайшие игры с лидерами. И не пожары тушить Шеву брали, там есть кому разбираться и в футболе и в бизнесе. Там новая команда будет строиться со следующего года. И к столетию клуба как раз не мешало бы болельщиков немного порадовать. Так что соображай немного)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.11.2021 00:05
    +7
    Плохой дебют. Но не беда. Нужно время. Так бывает
    По игре хочу отметить что замена от Маура была в точку. Хоть это не его конек
    Шева в этой игре мало на что мог повлиять
    Ссылка
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 22.11.2021 00:03
    +7
    некоторые наверно думали что шева щас всех обыгрывать будет и выведет команду в еврокубки
    обычно команды которые на дне, очки раз в пять игр берут, так что тут реально будет все непросто
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 22.11.2021 00:15
    +6
    Сложно придется Шевченку. Держись Андрей!
    Ссылка
    Juzik
    Juzik, 22.11.2021 00:15
    +6
    Юрий Карпенко, 22.11.2021 00:02
    Чуєш ти розумнику, ти бачив турнірне місце Дженоа в таблиці, його запросили як пожежний варіант, команду потрібно рятувати тут і зараз, це Європа друже, це не Україна, тут часу на розкачку ніхто не дасть, не зміг все гуляй до побачення.А те що він колись грав у футбол, ну то й добре але він вже тренер, а не футболіст нагадаю тобі якщо ти не розумієш
    А ты свое место в жизни видел?
    Ссылка
    Sergey Mihailovich
    Sergey Mihailovich, 22.11.2021 00:05
    +6
    Петр Смирнов, 21.11.2021 23:56
    Сыш, ты малазиец, ты где мои трусы видел?
    Шо таки растянутые? Та ничё страшного. Главное, что такой ничего несделавший ноунейм как ты потешил себя и оьгадил заслуженного человека...
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 22.11.2021 00:46
    +5
    Поражает, сколько на этом форуме хейтеров и завистников Шевы!
    Все пытающиеся ужалить Шеву, и ногтя его не стоят!
    Я ещё понимаю, что он прошёл межсезонку. Приобрёл нескольких игроков. И в итоге проиграл несколько игр подряд.
    А здесь первый матч, с корабля на бал.
    Команда на последнем месте, куча травмированных игроков и игра против Ромы!
    И у многих здесь хватает ума, делать уже какие то глубокие выводы...
    Скажу прямо таким "аналитикам" - футбол, это не ваше!
    Шеве удачи и терпения!
    Будет очень тяжело зацепиться за Серию А.
    Ссылка
    scorpio16
    online
    scorpio16, 22.11.2021 00:44 (изменен)
    +5
    OKs100, 22.11.2021 00:30
    Если ещё три игры проиграет, то могут уволить.
    уважаемый календарь Дженоа посмотрите для начала, какие три игры будут и с кем и тогда еще раз задайте вопрос кто кого собрался увольнять... если впадло смотреть , то Удинезе Милан Юве, могут уволить после трех следующих игр, новый анекдот
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 22.11.2021 00:24
    +4
    Молодец Андрей, хороший вызов принял... это не Реал тренировать
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.11.2021 23:56
    +3
    На 0,1 xG наиграли. Что-то совсем слабо, у Дженоа в сезоне еще не было такого низкого показателя. Наоборот, они всегда неплохо создавали, даже проигрывая, даже с топ-командами.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 21.11.2021 23:47
    +1
    Раньше нужно было замены делать. Может и достояли бы. Удачи Шеве.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 22.11.2021 01:09
    0
    Alex K, 21.11.2021 23:52
    Люди, чего ж вы такие туголобые. Первая игра, тренерской работы тут, как таковой, ещё нет. Понимаю, что половина из вас неудачники сидящие с растянутыми трусами у компа и льющие желчь, но блин, неужели настолько приятно срать человека, который сделал для прославления своей страны в тысячу раз больше чем каждый из вас.
    Я путешествую по миру, объездил 20+ стран, и везде, когда говорю, что с Украины, слышу: «Оооо, футбол. Шевченко».
    Оооо, футбол. Шевченко
    --------------
    И шо?
    Ссылка
    KirTheKing
    KirTheKing, 22.11.2021 00:29
    0
    ..надо гол, надо два, надо Кубок УЕФА -- подумал про себя Моуриньо..
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 22.11.2021 00:10
    0
    Яке ж днище в Шеви... Не уявляю, що з цього можна зліпити. Тут і з Спецією чи Кальярі тягатися складно буде. Таке двома трансферами не виліковується, а якщо подивитися на календар, так повна кардашян. Ой і довга чорна смуга чекає Шеву...
    Ссылка
    Sergey Mihailovich
    Sergey Mihailovich, 21.11.2021 23:59
    0
    Петр Смирнов, 21.11.2021 23:46
    Вот и уровень физрука
    А твой уровень на старых дровах ездить и дальше...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 21.11.2021 23:48
    0
    Шева не отреагировал на замену от Маура.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности