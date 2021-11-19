В воскресенье, 21-го ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся генуэзский «Дженоа» и римская «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе с точки зрения игровых результатов, и в последних двух матчах на внутренней арене «волки» уступали своим соперникам. Проблема «Ромы» состоит еще и в том, что совсем скоро ей предстоит сыграть против луганской «Зари» в Лиге Европы УЕФА, однако после ее приключений в играх против норвежского «Глимта» (1:6 и 2:2), не составит труда поверить в то, что и украинской команды есть шансы в игре на чужом поле. Ситуация с результатами у «Дженоа» обстоит еще хуже, поэтому у римлян есть шанс исправить ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дженоа» – «Рома».