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Рома
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Моуриньо сказал, что был достойный матч»

Главный тренер «Дженоа» - о своем дебюте на тренерском мостике генуэзского коллектива

  • 22.11.2021 00:28
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Моуриньо сказал, что был достойный матч»
© PrintScreen. Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо

В дебютном поединке на посту «Дженоа» Андрей Шевченко потерпел поражение от «Ромы» Жозе Моуриньо. Для того, чтобы добыть ничью, генуэзцам не хватило буквально десять минут: на 82-й минуте гости вышли вперед, а уже в компенсированное время забили еще один мяч.

После игры Андрей Шевченко ответил на вопросы украинского журналиста.

«Считаю, что в первую очередь команда проявила характер. В таких сложных условиях, в которых мы оказались, когда нет многих ведущих игроков. Сегодня ребята действительно отдались на футбольном поле – неплохо перемещались, закрывали зоны. Нам не хватило сил последние десять минут и мы пропустили мяч. В концовке пытались отыграться, поменяли структуру нашей игры и пропустили второй гол».

«Я приятно удивлен тем, как встретили болельщики. Приехали поддержать команду. Команда отдала много сил, ребята выложились до конца. Здесь такие вещи всегда нравятся болельщикам».

«Мы сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи. Это все понимают. Легких игр не будет. Но нужно работать. Как я уже говорил: если мы останемся в Серии А – это будет как выигрыш Лиги чемпионов».

«Общался ли я с Моуриньо? Да, мы общались и до, и после игры. У нас отличные отношения. Что он сказал после игры? Сказал: «Достойный матч», - отметил Шевченко в эфире сервиса MEGOGO после игры с «Ромой».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).
82' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).

Источник — Sport.ua

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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 22.11.2021 01:04
    +1
    Заменил автобус с 1 ударом
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 22.11.2021 01:05
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