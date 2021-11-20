В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Дженоа» под руководством 45-летнего украинского тренера Андрея Шевченко примет римскую «Рому», которую тренирует 58-летний португальский специалист Жозе Моуриньо.

Матч пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Дженоа»

Интерес к «Дженоа» многократно возрос, после того как 7 ноября главным тренером клуба стал известный украинский специалист Андрей Шевченко, который с 2016 по 2021 годы возглавлял сборную Украины.

С одной стороны, сезон складывается для генуэзского клуба очень неудачно. После 12-ти сыгранных туров «Дженоа» занимает всего лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 9 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 17-24.

С другой стороны, впереди еще целых 2/3 чемпионата. Плюс появился амбициозный американский инвестор — компания «777 Partners», который выкупил 99,9% акций клуба еще в конце сентября.

Судя по всему, в команде с воодушевлением восприняли назначение Шевченко, игроки «Дженоа» сами устали от поражений, и встряска в виде смены тренерского штаба определенно пойдет им на пользу. Но будет ли Шевченко, ранее работавший только со сборной Украины, успешен в качестве клубного тренера? Это покажет лишь время. Главное, что украинцу удалось сохранить свой тренерский штаб, на который он всегда может положиться.

«Рома»

Римский клуб возглавляет хорошо известный Шевченко португальский специалист Жозе Моуриньо, под руководством которого украинец тренировался в лондонском «Челси».

И чемпионат «Рома», вроде бы начала за здравие, но потом посыпалась. В пяти последних матчах Серии А римляне трижды проиграли, одержав одну победу и еще один раз сыграв вничью. Не слишком похоже на чемпионскую игру. В итоге, после 12 сыгранных туров «Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 19 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-15.

И это если не вспоминать выездные 1:6 от норвежского «Буде-Глимта» в Лиге конференций. Да, к чемпионату прямого отношения эта игра не имеет, да, турнир не самый престижный, но 1:6? А все ли в порядке в королевстве Моуриньо?

Противостояние

В пользу «Дженоа» говорят домашний стадион, новый тренерский штаб (а ведь всем хочется себя проявить перед новыми тренерами) и общий моральный подъем в команде. Но «Рома» приедет за тремя очками, никакой иной результат команду Моуриньо не устроит. Казалось бы, именно римляне — явные фавориты, но верится в то, что команда Шевченко даст гостям яркий бой, который они запомнят надолго.

Ориентировочные составы:

«Дженоа»: Сиригу — Бераски, Васкес, Мазьелло, Камбьясо, Бедель, Ровелла, Стураро, Гальдамес, Букса, Пандев.

«Рома»: Патрисиу — Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету, Эль-Шаарави, Шомуродов, Дзаньоло, Абрахам.

21 ноября, воскресенье