13-й тур
Дженоа
0 : 2
Рома
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Рома – 0:2. Неудачный дебют Шевченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 13-го тура итальянской Серии A

  • 22.11.2021 00:41
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Дженоа – Рома – 0:2. Неудачный дебют Шевченко. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Андрей Шевченко

В воскресенье, 21 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Матч прошел в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис».

Украинец Андрей Шевченко неудачно дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо, несмотря на кризис в команде, сумел забить два гола хозяевам поля (2:0).

Дженоа – Рома – 0:2. Неудачный дебют Шевченко. Видео голов и обзор матча

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).
82' ГОЛ ! Мяч забил Феликс Афена-Гьян (Рома).

Источник — Sport.ua

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