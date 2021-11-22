В воскресенье, 21 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Матч прошел в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис».

Украинец Андрей Шевченко неудачно дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо, несмотря на кризис в команде, сумел забить два гола хозяевам поля (2:0).

Дженоа – Рома – 0:2. Неудачный дебют Шевченко. Видео голов и обзор матча