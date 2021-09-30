И снова три пропущенных. Заря в Запорожье с крупным счетом проиграла Роме

После поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» «Заря» оказалась в непростой ситуации, ведь далее предстояло сразиться с фаворитом группы С римской «Ромой». Добавила головной боли тренерскому штабу луганского клуба и кадровая ситуация. К находящимся в лазарете Шевченко и Жуниньо присоединился центрбек Виталий Вернидуб, который травмировался в матче против «Днепра-1».
Луганчане начали матч с высокого прессинга, но позиционная ошибка привела к неприятностям уже на 7-й минуте. Дарбо вертикальной передачей «разрезал» оборону хозяев поля, и Эль-Шаарави, вышедший один на один с Мацапурой, хладнокровно реализовал свой момент. Луганчане занервничали и слишком многое позволяли соперникам возле своей штрафной. Проходили острые навесы у Калафьори, постоянно терроризировал защитные построения «черно-белых» Эль-Шаарави (после одного из его ударов «Зарю» выручил Мацапура). Был голевой шанс и у Шомуродова, который из пределов штрафной не пробил голкипера луганчан.
Но это не значит, что римляне владели подавляющим преимуществом. «Черно-белые» довольно организованно атаковали, правда, до по-настоящему опасных моментов у ворот гостей дело не доходило. Хорошая возможность была у Громова, который с линии штрафной пробил в руки Патрисиу. Атаки «волков» выглядели намного острее, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Ромы».
Начало второй половины встречи ожидалось с опаской, ведь этот отрезок был луганчанами провален в матчах против «Рапида» и «Буде-Глимт». Но хозяева поля начали с атак вторую 45-минутку и едва не сравняли счет. Сайядманеш получил мяч в правом углу штрафной «Ромы» и решил прострелить, а партнеры иранца не успели замкнуть эту передачу.
Тренерский штаб римлян отреагировал на активность луганчан двойной заменой: на поле вышли Дзаньоло и Абрахам. Посыл Моуриньо был услышан футболистами «Ромы», которые обрушили шквал атак на ворота «Зари». И это сразу принесло результат. Сначала Абрахам из угла штрафной попал в ближнюю штангу, а вскоре Смоллинг после навеса с углового нанес точный удар. Завершили ударный отрезок гости голом Абрахама, который воспользовался несогласованными действиями защитников луганского клуба.
После этого вопрос о победителе встречи был практически снят. К чести луганчан, они не опустили руки и до финального свистка пытались размочить счет. Могли увеличить свое преимущество и римляне, но результат более не изменился. «Заря» потерпела второе поражение в групповом турнире Лиги конференций, и дальше луганчан ждут два поединка против софийского ЦСКА. Эти встречи станут определяющими для команды Виктора Скрипника в текущем еврокубковом сезоне.
Лига Европы. Группа С. 2-й тур.
«Заря» – «Рома» – 0:3
Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)
Кумбула (81)
«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов (Снурницын, 92), Кочергин, Назарина, Булеца (Кристиан, 69), Сайядманеш (Шахаб, 69), Громов (Овусу, 92), Кабаев (Лунев, 83).
«Рома»: Руй Патрисиу, Калафьори, Смоллинг, Кумбула, Ибаньес, Кристанте, Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 79), Пеллегрини (Вильяр, 78), К.Перес (Дзаньоло, 62), Шомуродов (Абрахам, 62).
Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)
Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)
Александр Снитко, Sport.ua
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И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
Надоело уже давно это нытье. А как оно не надоедает людям это пишущим я не могу понять. Так они ещё себя и мучают и опять, и снова смотрят, а потом приходят и опять вопрошают: "а надо ли такое участие...."
И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
Общий счет – 4:5
Шахтер Бенфика
3:3
2:1
на тебе конь
С норвежцами надо было бороться реально за очки, а не играть будто там Ливер условно в соперниках
Надоело уже давно это нытье. А как оно не надоедает людям это пишущим я не могу понять. Так они ещё себя и мучают и опять, и снова смотрят, а потом приходят и опять вопрошают: "а надо ли такое участие...."
Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
Рома : Шахтер
Общий счет – 1:5 за две игры
так что не рассказывай
И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
С норвежцами надо было бороться реально за очки, а не играть будто там Ливер условно в соперниках
Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
А тут и состав сильнее и тренер в 10 раз . Ну и Заря - это не донецкий мешок
Так что , к сожалению , все предсказуемо
А тут и состав сильнее и тренер в 10 раз . Ну и Заря - это не донецкий мешок
Так что , к сожалению , все предсказуемо
Рома : Шахтер
Общий счет – 1:5 за две игры
так что не рассказывай
Рома : Шахтер
Общий счет – 1:5 за две игры
так что не рассказывай
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