Заря
0 : 3
Рома
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

И снова три пропущенных. Заря в Запорожье с крупным счетом проиграла Роме

Команда Жозе Моуриньо одержала вторую разгромную победу в групповом турнире Лиги конференций

  • 30.09.2021 21:35
  • 2990 просмотров
  • 80 комментариев
И снова три пропущенных. Заря в Запорожье с крупным счетом проиграла Роме
© ФК Заря

После поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» «Заря» оказалась в непростой ситуации, ведь далее предстояло сразиться с фаворитом группы С римской «Ромой». Добавила головной боли тренерскому штабу луганского клуба и кадровая ситуация. К находящимся в лазарете Шевченко и Жуниньо присоединился центрбек Виталий Вернидуб, который травмировался в матче против «Днепра-1».

Луганчане начали матч с высокого прессинга, но позиционная ошибка привела к неприятностям уже на 7-й минуте. Дарбо вертикальной передачей «разрезал» оборону хозяев поля, и Эль-Шаарави, вышедший один на один с Мацапурой, хладнокровно реализовал свой момент. Луганчане занервничали и слишком многое позволяли соперникам возле своей штрафной. Проходили острые навесы у Калафьори, постоянно терроризировал защитные построения «черно-белых» Эль-Шаарави (после одного из его ударов «Зарю» выручил Мацапура). Был голевой шанс и у Шомуродова, который из пределов штрафной не пробил голкипера луганчан.

Но это не значит, что римляне владели подавляющим преимуществом. «Черно-белые» довольно организованно атаковали, правда, до по-настоящему опасных моментов у ворот гостей дело не доходило. Хорошая возможность была у Громова, который с линии штрафной пробил в руки Патрисиу. Атаки «волков» выглядели намного острее, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Ромы».

Начало второй половины встречи ожидалось с опаской, ведь этот отрезок был луганчанами провален в матчах против «Рапида» и «Буде-Глимт». Но хозяева поля начали с атак вторую 45-минутку и едва не сравняли счет. Сайядманеш получил мяч в правом углу штрафной «Ромы» и решил прострелить, а партнеры иранца не успели замкнуть эту передачу.

Тренерский штаб римлян отреагировал на активность луганчан двойной заменой: на поле вышли Дзаньоло и Абрахам. Посыл Моуриньо был услышан футболистами «Ромы», которые обрушили шквал атак на ворота «Зари». И это сразу принесло результат. Сначала Абрахам из угла штрафной попал в ближнюю штангу, а вскоре Смоллинг после навеса с углового нанес точный удар. Завершили ударный отрезок гости голом Абрахама, который воспользовался несогласованными действиями защитников луганского клуба.

После этого вопрос о победителе встречи был практически снят. К чести луганчан, они не опустили руки и до финального свистка пытались размочить счет. Могли увеличить свое преимущество и римляне, но результат более не изменился. «Заря» потерпела второе поражение в групповом турнире Лиги конференций, и дальше луганчан ждут два поединка против софийского ЦСКА. Эти встречи станут определяющими для команды Виктора Скрипника в текущем еврокубковом сезоне.

Лига Европы. Группа С. 2-й тур.

«Заря» – «Рома» – 0:3

Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

Кумбула (81)

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов (Снурницын, 92), Кочергин, Назарина, Булеца (Кристиан, 69), Сайядманеш (Шахаб, 69), Громов (Овусу, 92), Кабаев (Лунев, 83).

«Рома»: Руй Патрисиу, Калафьори, Смоллинг, Кумбула, Ибаньес, Кристанте, Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 79), Пеллегрини (Вильяр, 78), К.Перес (Дзаньоло, 62), Шомуродов (Абрахам, 62).

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.09.2021 22:27
    0
    igogo, 30.09.2021 22:18
    Смешно дураку что рот на боку. Были и победы Шахтёра, но ты их не привёл.
    И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
    Випивший, чи що? Таку маячню писати...
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    Alex86 1
    Alex86 1, 30.09.2021 22:26
    0
    Sunrise, 30.09.2021 22:24
    Слушайте, я уже лет 5 после каждого поражения в еврокубках наших команд читаю: "а надо ли и зачем"... Ну что за глупые вопросы? Кто занимает высокое место в чемпионате тот и играет. Значит лучше нет пока никого. А есть ещё логика про оставьте нам два места в Европе - вообще топ
    Надоело уже давно это нытье. А как оно не надоедает людям это пишущим я не могу понять. Так они ещё себя и мучают и опять, и снова смотрят, а потом приходят и опять вопрошают: "а надо ли такое участие...."
    и?
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    JV
    online
    JV, 30.09.2021 22:24
    0
    Спартак вон Наполи обыграл ,а динамо когда уже обыграет команду с топ чемпионатов
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 30.09.2021 22:24
    -1
    JV, 30.09.2021 22:22
    Ну что вы суркисята затихли так будет ответ когда и кого динамо обыгрывало с топ чемпионатов
    Макс, иди паси гусей
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    kryakr
    online
    kryakr, 30.09.2021 22:24
    0
    эти бесконечные про@бы с крупным счетом
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    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:24 (изменен)
    0
    igogo, 30.09.2021 22:18
    Смешно дураку что рот на боку. Были и победы Шахтёра, но ты их не привёл.
    И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
    Лига Европы · 1/16 финала · Матч 2 из 2
    Общий счет – 4:5
    Шахтер Бенфика
    3:3
    2:1
    на тебе конь
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 30.09.2021 22:24
    +1
    Alex86 1, 30.09.2021 22:18
    А надо ли такое участие и зачем?
    С норвежцами надо было бороться реально за очки, а не играть будто там Ливер условно в соперниках
    Слушайте, я уже лет 5 после каждого поражения в еврокубках наших команд читаю: "а надо ли и зачем"... Ну что за глупые вопросы? Кто занимает высокое место в чемпионате тот и играет. Значит лучше нет пока никого. А есть ещё логика про оставьте нам два места в Европе - вообще топ
    Надоело уже давно это нытье. А как оно не надоедает людям это пишущим я не могу понять. Так они ещё себя и мучают и опять, и снова смотрят, а потом приходят и опять вопрошают: "а надо ли такое участие...."
    Ссылка
    JV
    online
    JV, 30.09.2021 22:22
    -3
    Ну что вы суркисята затихли так будет ответ когда и кого динамо обыгрывало с топ чемпионатов
    Ссылка
    andrei saenko
    online
    andrei saenko, 30.09.2021 22:21
    -1
    Да кто бы сомневался, встретили радушно, провели с почестями. Это уровень нашего чемпионата. Казахи, Австрийцы, Финны, Немцы, Норвежцы, Итальянцы, Молдовани-все глубже и глубже.
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    garik_trinity
    garik_trinity, 30.09.2021 22:20
    +1
    FunnyCat_, 30.09.2021 22:15
    Да с Глимтом надо было брать очки
    Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
    Команда, собранная из свободных агентов и арендованных - не команда. А таких у нас 90% в УПЛ.
    Ссылка
    JV
    online
    JV, 30.09.2021 22:19
    -3
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:11
    Лига Европы · 1/8 финала · Матч 2 из 2
    Рома : Шахтер
    Общий счет – 1:5 за две игры
    так что не рассказывай
    так когда динамо обыгрывало таких команд как рома с топ чемпионатов ?Шахтёр-Реал 3-2,2-0 общий счёт 5-2,так что не рассказывай
    Ссылка
    igogo
    igogo, 30.09.2021 22:18
    -5
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:12
    рекордсмены
    Смешно дураку что рот на боку. Были и победы Шахтёра, но ты их не привёл.
    И сколько ВЫ будете ржать, как ишаки, злорадствуя от поражения команд вышей же страны? Не надо блеять про охмедова, бразил, днр и тд... Сколько? Игого.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 30.09.2021 22:18
    0
    FunnyCat_, 30.09.2021 22:15
    Да с Глимтом надо было брать очки
    Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
    А надо ли такое участие и зачем?
    С норвежцами надо было бороться реально за очки, а не играть будто там Ливер условно в соперниках
    Ссылка
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 30.09.2021 22:15
    +2
    Alex86 1, 30.09.2021 22:14
    По правде говоря тут от них ничего и не ожидалось, они тогда и шахту без шансов прошли, куда там тем "мужикам", но вот с др соперниками зорька могла бы и показывать ... характер или не знаю шо, но не каждый раз от любых клубов погромъ
    Да с Глимтом надо было брать очки
    Ну …. Я если честно думаю что учитывая руководство, вообще хорошо что Заря есть и играет в ЕК
    Ссылка
    Alesana
    Alesana, 30.09.2021 22:15
    0
    Так тримати - зорька. Так тримати - кізонька ти наша.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 30.09.2021 22:14
    0
    FunnyCat_, 30.09.2021 22:12
    Ну эта Рома полудублем сам солнцеликий шахтёра насиловала пол года назад
    А тут и состав сильнее и тренер в 10 раз . Ну и Заря - это не донецкий мешок
    Так что , к сожалению , все предсказуемо
    По правде говоря тут от них ничего и не ожидалось, они тогда и шахту без шансов прошли, куда там тем "мужикам", но вот с др соперниками зорька могла бы и показывать ... характер или не знаю шо, но не каждый раз от любых клубов погромъ
    Ссылка
    lukakosich
    lukakosich, 30.09.2021 22:14
    -1
    ПРОФЕССИОНАЛИ,бло!Ток бабло получать умеют,а игры-0!
    Ссылка
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 30.09.2021 22:12
    +2
    Alex86 1, 30.09.2021 22:02
    + ЛК для клубов упл это все же весьма сложный турнир
    Ну эта Рома полудублем сам солнцеликий шахтёра насиловала пол года назад
    А тут и состав сильнее и тренер в 10 раз . Ну и Заря - это не донецкий мешок
    Так что , к сожалению , все предсказуемо
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:12
    0
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:11
    Лига Европы · 1/8 финала · Матч 2 из 2
    Рома : Шахтер
    Общий счет – 1:5 за две игры
    так что не рассказывай
    рекордсмены
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 30.09.2021 22:11 (изменен)
    0
    JV, 30.09.2021 22:05
    Так кто ответит Когда динамо обыгрывало такие команды как Рома с ТоП чемпионатов ,или оно только проигрывает
    Лига Европы · 1/8 финала · Матч 2 из 2
    Рома : Шахтер
    Общий счет – 1:5 за две игры
    так что не рассказывай
    Ссылка
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