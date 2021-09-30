И снова три пропущенных. Заря в Запорожье с крупным счетом проиграла Роме

После поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» «Заря» оказалась в непростой ситуации, ведь далее предстояло сразиться с фаворитом группы С римской «Ромой». Добавила головной боли тренерскому штабу луганского клуба и кадровая ситуация. К находящимся в лазарете Шевченко и Жуниньо присоединился центрбек Виталий Вернидуб, который травмировался в матче против «Днепра-1».

Луганчане начали матч с высокого прессинга, но позиционная ошибка привела к неприятностям уже на 7-й минуте. Дарбо вертикальной передачей «разрезал» оборону хозяев поля, и Эль-Шаарави, вышедший один на один с Мацапурой, хладнокровно реализовал свой момент. Луганчане занервничали и слишком многое позволяли соперникам возле своей штрафной. Проходили острые навесы у Калафьори, постоянно терроризировал защитные построения «черно-белых» Эль-Шаарави (после одного из его ударов «Зарю» выручил Мацапура). Был голевой шанс и у Шомуродова, который из пределов штрафной не пробил голкипера луганчан.

Но это не значит, что римляне владели подавляющим преимуществом. «Черно-белые» довольно организованно атаковали, правда, до по-настоящему опасных моментов у ворот гостей дело не доходило. Хорошая возможность была у Громова, который с линии штрафной пробил в руки Патрисиу. Атаки «волков» выглядели намного острее, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Ромы».

Начало второй половины встречи ожидалось с опаской, ведь этот отрезок был луганчанами провален в матчах против «Рапида» и «Буде-Глимт». Но хозяева поля начали с атак вторую 45-минутку и едва не сравняли счет. Сайядманеш получил мяч в правом углу штрафной «Ромы» и решил прострелить, а партнеры иранца не успели замкнуть эту передачу.

Тренерский штаб римлян отреагировал на активность луганчан двойной заменой: на поле вышли Дзаньоло и Абрахам. Посыл Моуриньо был услышан футболистами «Ромы», которые обрушили шквал атак на ворота «Зари». И это сразу принесло результат. Сначала Абрахам из угла штрафной попал в ближнюю штангу, а вскоре Смоллинг после навеса с углового нанес точный удар. Завершили ударный отрезок гости голом Абрахама, который воспользовался несогласованными действиями защитников луганского клуба.

После этого вопрос о победителе встречи был практически снят. К чести луганчан, они не опустили руки и до финального свистка пытались размочить счет. Могли увеличить свое преимущество и римляне, но результат более не изменился. «Заря» потерпела второе поражение в групповом турнире Лиги конференций, и дальше луганчан ждут два поединка против софийского ЦСКА. Эти встречи станут определяющими для команды Виктора Скрипника в текущем еврокубковом сезоне.

Лига Европы. Группа С. 2-й тур.

«Заря» – «Рома» – 0:3

Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

Кумбула (81)

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов (Снурницын, 92), Кочергин, Назарина, Булеца (Кристиан, 69), Сайядманеш (Шахаб, 69), Громов (Овусу, 92), Кабаев (Лунев, 83).

«Рома»: Руй Патрисиу, Калафьори, Смоллинг, Кумбула, Ибаньес, Кристанте, Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 79), Пеллегрини (Вильяр, 78), К.Перес (Дзаньоло, 62), Шомуродов (Абрахам, 62).

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА