Виктор СКРИПНИК: «Лучше так проиграть, чем смотреть матч по телевизору»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями о поражении от «Ромы» (0:3) в поединке Лиги конференций.

- Проигрывать никто не любит, особенно с таким счетом. Но лучше мы будем играть такие игры, с топовыми соперниками, чем просто смотреть их по телевизору. Мы грамотно играли, но действительно чувствуется разница — это все было видно на футбольном поле, единоборства, мышление, скорость. Но, повторюсь, лучше в такие моменты самим быть на футбольном поле. Не заладилась у нас европейская осень. Как бы нас ни осуждали, но мы делали все, что было в наших силах. Будем дальше бороться и работать, чтобы достичь результатов выше, чем есть на данном этапе.

- Можете ли вы сказать, что команда отдала все свои силы на футбольном поле? После матча трибуны вам аплодировали, что скажете на этот счет?

- Мы хотим сказать слова благодарности болельщикам, за то, что поддерживали, такая атмосфера всегда притягивает. У нас нет равнодушных игроков на поле. Мастерство развивается, его просто так нельзя нигде купить или найти. У нас не такой большой бюджет в команде, чтобы накупить большое количество игроков и требовать от них колоссальных действий. У нас команда самобытная, молодая, но также есть и опыт, но, видимо, на данный момент этого не хватает, чтобы противостоять таким соперникам. Мы будем работать и развивать наши качества, по-другому никак.

У нас уже в воскресенье важная игра против соперника, который находится выше нас. Мы хотим обыграть, выиграть и бороться до последнего. Но на поле все видно, хоть и футбол был разумный, но результат не радует абсолютно.

- Как оцениваете сегодняшнюю игру ваших футболистов, ведь с трибун было видно, что они боролись до последней секунды. Будут ли замечания в их сторону?

- Серьезных замечаний не будет, но они все же есть, как и всегда, у любой команды при разных исходах. Мне кажется, что ко второму голу можно было подойти более ответственно, грамотно и не позволить случиться этому. Но в футболе у тебя возможность всегда 50/50. По желанию, борьбе, интенсивности и футбольным качествам меня ребята удовлетворили, но всегда есть над чем работать.

У нас есть определенный костяк футболистов, но все они не могут держаться на поле до конца матча, не потеряв ни единой силы. Повторюсь, лучше анализировать ошибки после сыгранного тобой матча, чем дома у телевизора.

- Вы произвели двойную замену сразу после пропущенного третьего гола. Это стало следствием, или если бы вы выпустили их чуть раньше, то такого бы не произошло?

- Если бы я все знал, я бы летал (смеется). Все ребята хотят выйти на поле и показать ту игру, которую они умеют, ведь так же стараются и в пользу команды, и чтобы порадовать родных. Даже выйти на 5-10 минут, думаю, этого хватит с головой. Молодые парни могут сейчас прийти домой и уснуть счастливыми, ведь сыграли против такой команды, а другие, наоборот, могут ночь не спать из-за такого именитого поединка. Поражение всегда болезненно, и мы все расстроены.