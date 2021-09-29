В четверг, 30-го сентября, состоится поединок группы С Лиги конференций, в котором луганская «Заря» будет принимать римскую «Рому». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 19:45.

Команда Виктора Скрипника неудачно начала групповой турнир еврокубкового турнира, на выезде уступив норвежскому «Буде-Глимт» со счетом 1:3. Перед противостоянием с «волками» луганчане в рамах очередного тура национального чемпионата разгромили «Днепр-1 со счетом 4:0, забив три гола в концовке встречи. Команда Жозе Моуриньо в минувший уик-энд в римском дерби проиграла «Лацио» - 2:3. В первом туре группового турнира Лиги конференций римляне на своем поле разбили софийский ЦСКА со счетом 5:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рома».