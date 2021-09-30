В четверг, 30 сентября, «Заря» в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций примет лидера группы С и одного из главных фаворитов турнира – итальянскую «Рому» во главе с Жозе Моуриньо.

Рома

Нынешний предводитель «волков» Жозе Моуриньо второй раз в своей карьере будет противостоять луганской «Заре». В сезоне 2016/17 пути португальца, который тогда возглавлял «Манчестер Юнайтед», пересеклись с луганчанами в группе Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба дважды уступила подопечным Моуриньо – 0:2 дома и 0:1 в гостях – но сам факт приезда именитого наставника во главе титулованного клуба в Одессу, где тогда «Заря» проводила домашние матчи еврокубков, безусловно, надолго остался в памяти у украинских болельщиков.

Интересно, что из игроков «Зари», которые пять лет назад выходили на поле против команды Моуриньо в Одессе и Манчестере, не осталось ни одного человека. А под руководством Моуриньо, как и пять лет назад выступает Генрих Мхитарян, который покинул Манчестер из-за конфликта с португальцем, но в этом сезоне вновь встретился с Жозе в Вечном городе. Но сейчас в отношениях игрока и тренера сплошная идиллия: «То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Мы хотим двигаться в одном направлении, выиграть что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение», - говорил перед началом сезона игрок. Хотя сразу после прихода португальца, говорят, был настроен уйти из «Ромы». Сейчас Моуриньо доверяет Мхитаряну намного больше, чем в «Манчестере», а Генрих отрабатывает на поле. Пока, правда, он не особо результативен: в шести матчах Серии A в его активе гол и результативная передача.

На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуриньо вспомнил предыдущий поединок с «Зарей». «Помню, что матч был в декабре и было достаточно. Но сейчас погодные условия будут лучше и это радует». Португалец, несмотря на недавнее поражение в дерби, был очень спокоен во время общения с журналистами. Его не смутило даже, что девушка-переводчик не с первого раза смогла перевести вопрос о том, ставит ли он перед собой цель пополнить коллекцию трофеев еще одним – Лигой конференций.

«Что касается «Зари», то мы проанализировали то, что смогли. Видели матчи квалификации Лиги Европы, первый матч в Лиге конференций и встречу в УПЛ против «Динамо». У нас есть мотивация победить «Зарю». Конечно, если спросить, где я хочу играть, то в Лиге чемпионов, а не в Лиге конференций. Но мы играем здесь, и попытаемся сделать все, чтобы выиграть группу. В Украине я играл с тремя командами - «Интером», «Челси» и МЮ. И я не помню легких матчей здесь», - сказал Моуриньо.

Заря

В отличие от «Ромы», «Заря» начала сезон очень неудачно. В плей-офф раунде Лиги Европы луганчане дважды уступили «Рапиду», пропустив по три мяча и дома, и на выезде. Неудачным вышел старт и в Лиге конференций, где трижды в воротах украинского клуба расписался норвежский «Буде Глимт». Но это и неудивительно: в межсезонье «Заря» недосчиталась лидеров в каждой линии. Никола Василь, Джоель Абу-Ханна, Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули клуб на правах свободных агентов, а пополнившие команду новички пока настолбко большой роли не играют. При этом нужно отметить, что в еврокубках по игре команда Скрипника не выглядела безнадежно, но, пропуская по три мяча, понятное дело, сложно на что-то рассчитывать.

В последних матчах чемпионата «Заря» сумела наладить игру в обороне, не пропустив в матчах с «Черноморцем» и «Днепром-1». В итоге две уверенные победы с общим счетом 7:0, что должно добавить уверенности команде Скрипника.

Главный тренер «Зари» соглашается: «Мы выиграли 2 поединка, теперь чувствуется уверенность у ребят. Мы вошли неудачно в сезон, квалификация тоже показала не очень хороший результат, первая игра в групповом этапе – это все очень сказывается на эмоциональном состоянии. Но сейчас каждая игра – это новые надежды и хочется в этом празднике футбола, когда приезжает такая именитая команда в гости, показывать нужный результат», - отметил Виктор Скрипник.

На бумаге, конечно, все правильно, но «Заря» выглядит андердогом матча, и чтобы отобрать очки у нынешней «Ромы» команда Скрипника должна прыгнуть выше головы.

Прогноз на противостояние

После римского дерби Жозе Моуриньо наверняка проведет ротацию состава, дав сыграть с «Зарей» тем игрокам, которые получают меньше игровой практики в чемпионате. Вряд ли это существенно облегчит задачу хозяевам: выбор игроков у Моуриньо большой и резервисты будут мотивированы проявить себя. Кто сомневается – спросите у игроков софийского ЦСКА, которому римляне в первом туре отгрузили пять мячей.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Кочергин, Булеца, Аллахьяр, Гладкий

«Рома»: Руй Патрисью, Винья, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Верету, Перес, Борха, Шомуродов

30 сентября, четверг