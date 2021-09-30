Заря
0 : 3
Рома
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Рома – 0:3. Моуриньо дал мастер-класс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

  • 30.09.2021 21:36
  • 1914 просмотров
  • 1 комментарий
Заря – Рома – 0:3. Моуриньо дал мастер-класс. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября в Запорожье проходит матч 2-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Рома». Начало встречи – в 19:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Заря – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Стефан Эль-Шаарави, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Крис Смоллинг, 66 мин.

ГОЛ! 0:3. Тэмми Абрахам, 68 мин.

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
66' ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
7' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vazazh
    vazazh, 30.09.2021 21:47
    0
    Это не Мауриньо, а Заря показала - где ее место. Как говорил герой известного фильма _ Ваше место у параши. Вот там и место не только Зари, но и ДК и ШД. Хоть и говорит известная мудрость - г.. всегда плавает. Но не в этом случае, тут еще и сливают воду.
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