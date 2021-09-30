Заря – Рома – 0:3. Моуриньо дал мастер-класс. Видео голов и обзор матча

30 сентября в Запорожье проходит матч 2-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Рома». Начало встречи – в 19:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Стефан Эль-Шаарави, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Крис Смоллинг, 66 мин.
ГОЛ! 0:3. Тэмми Абрахам, 68 мин.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
Источник — Sport.ua
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