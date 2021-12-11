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Заря
12.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Любители «стандартов»

  • 11.12.2021 12:18
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Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В заключительный в уходящем году игровой день УПЛ нас ждет один из центральных матчей осенней части сезона. Повторение финала национального Кубка, противостояние до совсем недавнего времени представителей Украины в еврокубках и просто встреча чемпионов с преследователем.

Заря

Сложно дались очки луганчанам в двух последних поединках, которые «Заря» проводила с представителями Кировоградщины. Любопытно, что в обоих матчах судьбу трех очков решали точные удары защитников. «Александрии» после розыгрыша аута забил Максим Имереков, «Ингульцу» с углового – Денис Фаворов. Что тут сказать? Стандартные положения в футболе – страшная сила!

«Молчала» в этих поединках атакующая группа, в том числе и лучший бомбардир команды Шахаб. Из-за дисквалификации иранец не сыграет и в воскресенье, так что «ключи» к воротам хозяев придется подбирать кому-то другому. Впрочем, возвращается Аллахьяр, который «отсидел» свои четыре желтые карточки. Давненько не забивал в чемпионате Егор Назарина, накануне поразивший ворота «Буде-Глимт» шикарным ударом со штрафного (опять же, «стандарт»!). Заждались голов и от Артема Громова, который за свою карьеру огорчал «Динамо» 5 раз (3 гола – за «Зарю», 2 – еще за «Ворсклу»).

Динамо

Если в прошлом туре чемпионата киевляне убрали один из «нулей» в турнирной таблице, нанеся первое в сезоне домашнее поражение «Вересу» (3:0), то в Лиге чемпионов «Динамо» потерпело очередное поражение, причем опять не забив. Стоит сказать, что Мирча Луческу выставил с «Бенфикой» (0:2) практически тот же состав, что и с «Вересом», за исключением Томаша Кендзеры, у которого обнаружили коронавирус.

Если в Луцке динамовцам удался достаточно быстрый гол, то в Лиссабоне киевляне, напротив, оперативно «глотнули» два мяча. Рулевой «Динамо» в комментариях сделал на этом отдельный акцент: «Пропущенные мячи в начале матчей всегда оставляют след, после чего трудно возвращаться в игру. Практически во всех играх мы быстро пропускали, после чего было тяжело добиваться результата».

Согласно последней медицинской сводки из расположения «Динамо», из-за проблем разного характера в предстоящем матче не сыграют Томаш Кендзера, Владислав Супряга, Денис Попов и Артем Беседин./

Статистика встреч

Две ничьи в шести последних матчах – вот и все достижения луганчан в противостояниях с «Динамо». При этом, поединки эти получались упорными и интригующими. Взять хотя бы майскую встречу в Тернополе в рамках финала Кубка Украины, когда киевляне выиграли в серии пенальти. Непросто было «Динамо» и в первом круге: до перерыва в Запорожье отличился Александр Сирота (конечно же, корнер), а в ходе второго тайма Карлос Де Пена не забил пенальти (блестящий сэйв Никиты Шевченко, до сих пор не играющего из-за травмы). Только в концовке Виталий Буяльский упрочил перевес киевлян, а в компенсированное время Овусу установил окончательный счет – 1:2, поражение «Зари».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Гармаш.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Громов, Булеца, Гладкий, Кабаев, Аллахьяр.

Прогноз на противостояние

Сбросив «еврокубковые кандалы», обе команды наверняка смогут показать яркий футбол без оглядки на сохранение тонуса игроков. Тем более, воскресный матч – заключительный в году что у одних, что у других. Да и погода, как для середины декабря, очень даже радует! Ждем обоюдоострую игру, в которой победитель не будет определен – спрогнозируем ничью.

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12 декабря, воскресенье

«Динамо» – «Заря»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:2

Артем Цыганенко, Sport.ua

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