В воскресенье, 12 декабря, состоялся поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Динамо» - «Заря» - 1:1.
Буяльский (44) - Аллахьяр (49)
Обзор матча
Гол Буяльского
Гол Аллахьяра
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Источник — FootballHub - Facebook
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