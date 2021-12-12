18-й тур
Динамо Киев
1 : 1
Заря
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря – 1:1. Ничья в пользу Шахтера. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

  • 12.12.2021 19:07
  • 4369 просмотров
  • 4 комментария
Динамо – Заря – 1:1. Ничья в пользу Шахтера. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 12 декабря, состоялся поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Динамо» - «Заря» - 1:1.

 Буяльский (44) - Аллахьяр (49)

Обзор матча

Гол Буяльского

Гол Аллахьяра

 

События матча
49' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
44' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).

Источник — FootballHub - Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 12.12.2021 19:05
    +1
    Гол красивый, жаль потерять такого игрока.
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    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 12.12.2021 20:33 (изменен)
    0
    Больше пользы Днепру-1. 4 очка от Зари. А у лидеров всего 2 и это всего одна победа в личке.
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    S&L
    S&L, 12.12.2021 19:47
    0
    Люди які виходять на заміну мають беззаперечно посилювати гру, за сукупністю ігор таких гравців в Динамо четверо: Де Пена, Джокер Денис, Буяльський, Циганков. Якщо всі вони грають з перших хвилин, виходить посилювати гру немає ким чи як?))
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    S&L
    S&L, 12.12.2021 19:16
    0
    З такою реалізацією моментів у Динамо, що в Лізі Чемпіонів, що в Чемпіонаті України.... Говорили - балакали* сіли та й заплакали)))
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