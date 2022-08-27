Заря дожала Львов на последней минуте

Луганская «Заря» одержала вторую победу подряд в чемпионате страны, но далась виктория подопечным Патрика ван Леувена с превеликим трудом. Луганчане проводили четвертый официальный поединок в сезоне в гостях у «Львова». Который не участвовал в официальных матчах с декабря прошлого года!

Сложно было оценить форму хозяев, которые и товарищеских поединков давно не играли, к тому же подписали сразу четверых новичков буквально несколько дней тому. И сразу трое из них – Бойко, Мыльченко и Якымив – вышли в старте.

Ожидаемо «Заря» пошла вперед со стартовым свистком. И очень скоро открыла счет. Уже на восьмой минуте сработала наигранная комбинация. Чурко навесил со стандарта, Имереков скинул головой на свободного Вантуха, и тот с лёта расстрелял ворота – 0:1. Стоит отметить, что очень часто Чурко подавал именно на Имерекова, но подопечные Олега Дулуба правильно восприняли урок, и вплоть до конца игры Максима при стандартных положениях опекали как минимум два оппонента.

Впрочем, луганчане лидировали недолго. Всего через четыре минуты после пропущенного гола хозяева сравняли счет. Бойко легко убежал от Данченко, вышел один на один и переиграл голкипера – 1:1. После этого львовяне не то чтобы отошли в глухую оборону, но держались вполне уверенно. Да, они отдали мяч сопернику, но чего-то особенного у своих ворот создать не позволили. Так что на перерыв команды ушли при равном счёте, который был вполне справедлив.

А после возобновления игры «Львов» и вовсе вышел вперед. Бойко показал, что умеет не только забивать. Виталий изумительным пасом вывел на ворота Ныча, который вышел один на один и обхитрил вратаря – 2:1. А через несколько минут новичок «Львова» обязан был увеличивать преимущество: он убежал от соперников, перебросил голкипера – но Имереков в отчаянном подкате вынес мяч с линии ворот. Чем вдохновил партнеров: очень скоро Мышнёв воспользовался пасом бразильца Кристиана и отправил мяч в сетку – 2:2. Отметим, что Дмитрий появился на поле буквально за пару минут до этого и забил гол первым же касанием!

После забитого гола «Заря» продолжала доминировать, но при этом контратаки «Львова» выглядели опаснее. Хозяева, похоже, были согласны на ничью, за что и поплатились. Видно было, что луганчане настроены всё же на максимальный результат. И они его добились! За 2 секунды до окончания основного времени «Заря» вырвала победу. Причем решающий гол забил еще один вышедший на замену футболист. И, похоже, также – первым касанием. 19-летний Алефиренко получил мяч в штрафной на правом фланге и пробил практически с нулевого угла – вратарь не среагировал, защитники не подстраховали.

В компенсированные минуты «Львов» попытался спасти игру, пошел вперед, но толком создать игроки Дулуба ничего не смогли. В итоге – 2:3. «Заря» продолжает лидировать в чемпионской гонке, показав 100-процентный результат в двух стартовых турах УПЛ. «Львов» же стартовал с домашнего поражения, хотя матч показал, что потенциал у команды есть.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

"Львов" – "Заря" – 2:3.

Бойко (12), Ныч (49) – Вантух (8), Мышнев (58), Алефиренко (90).

Муравский (73), Мильченко (77), Михайлов (90+4) — Назарина (42), Имереков (67), Кристиан (90+5).

«Львов»: Ильющенков, Ныч (Ременяк, 66), Якымив, Бусько (Вовкун, 84), Муравский, Грысьо (Мыхайлив, 84), Шишка (Крушинский, 66), Васильев, Мыльченко, Бойко, Бугай (Мышенко, 59).

«Заря»: Мацапура, Вантух (Снурницын, 79), Имереков, Батагов, Данченко, Булеца (Нагнойный, 79), Назарина, Чурко, Смиян (Мышнев, 56), Кристиан, Русын.



Стадион: СКИФ (Львов).

Рефери: Александр Соловьян (Киев).