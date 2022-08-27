Украина. Премьер лига27 августа 2022, 16:01 |
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Львов – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
Результативный поединок с драматичной развязкой
27 августа 2022, 16:01 |
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Сегодня, 27 августа «Заря» во втором туре УПЛ на выезде обыграла «Львов» - 3:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Заря).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Львов).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Заря).
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