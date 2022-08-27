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Чемпионат Украины
Львов
27.08.2022, FT 2 : 3
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 14:56 |
4447
1

Львов – Заря – 2:3. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 14:56 |
4447
1
Львов – Заря – 2:3. Текстовая трансляция матча
zarya-lugansk.com

В субботу, 27 августа, состоится встреча второго тура чемпионата Украины, в которой «Львов» примет луганскую «Зарю». Матч пройдет во Львове на стадионе СКИФ, начало в 13:00.

Для львовян матч станет стартовым в нынешнем чемпионате. Их встреча первого тура с «Минаем» была перенесена на более поздний срок. А вот «Заря» начала в УПЛ с победы. Луганчане уверенно обыграли полтавскую «Ворсклу» (3:1), причем Денис Безбородько оформил свой третий дубль в карьере. Тем интереснее обещает стать данное противостояние!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Заря», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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