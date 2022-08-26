В субботу, 27 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, начало – в 13:00.

Львов

Команда должна была стартовать в сезоне выездным матчем с «Минаем». Однако у «горожан» возникли проблемы с бразильскими новичками. На их решение нужно было время и деньги. Поэтому руководство клуба попросило УПЛ перенести матч первого тура на более позднее время. «Минай» не возражал, та4 встречу перенесли. Таким образом, последней игрой, которую провел «Львов», стал спарринг с «Карпатами», состоявшийся еще 9 августа. Команды разошлись без забитых мячей.

Уже после этого «Львов» объявил о подписании сразу четверых новичков. Причем один из них, Артем Мыльченко, в свое время играл за юношескую и молодежную команды «Зари», хотя за основной состав так ни разу и не выступил. Вполне вероятно, что он сыграет против бывших одноклубников.

Заря

Луганчане начали чемпионат с уверенной победы над полтавской «Ворсклой». «Заря» стала единственной командой, которая в первом туре добыла победу с разницей в два мяча (3:1). Денис Безбородько оформил свой третий дубль в высшем дивизионе, еще одним голом отметился Егор Назарина. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена возглавили турнирную таблицу: пока это ничего не значит, но всё равно приятно как футболистам, так и болельщикам.

Настораживает другое: в СМИ появились сообщения, что игроки клуба не получали зарплату на протяжении четырех месяцев. И якобы даже собирались бойкотировать тренировки. Правда, сейчас им заплатили за июль – вроде ситуация нормализовалась. Но, как говорится, «осадок остался».

Статистика команд

Интересно, что на данный момент свой последний официальный поединок и «Львов», и «Заря» провели против одной и той же команды – «Ворсклы». Но если луганчане сыграли с полтавчанами несколько дней назад, то «горожане» – еще в прошлом году. Их поединок в декабре завершился ничьей – 1:1.

Что касается очных встреч, то у «Львова» до последнего времени была просто ужасная статистика в матчах против «Зари». На протяжении пяти матчей кряду львовяне не могли забить ни одного мяча – 0:11. Они заработали лишь два очка благодаря двум «сухим» ничьим за всё это время. Однако в прошлом сезоне, в ноябре, состоялся матч на поле «Львова», и победу наконец-то праздновали хозяева – 2:1. Это, к слову, была вторая победа «горожан» над «Зарей» (первая датирована еще 2009 г.). Всего в рамках УПЛ команды встречались 11 раз: две победы в активе «Львова», четырежды сильнее были луганчане, еще пять поединков завершились вничью, разница мячей – 7:16 в пользу «Зари». Кроме того, однажды жребий свел клубы в Кубке страны: в 2019 минимальную победу также праздновала «Заря».

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество гостям. Тяжело судить о форме «Львова» по товарищеским поединкам. К тому же в команду пришли 4 новых игрока буквально на днях. Но рискнем предположить, что всё-таки «Заря» одержит свою вторую победу в нынешнем сезоне – 0:2.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Муравский, Грысьо, Никитюк, Васильев, Якимец, Крушинский, Бойко, Бугай, Ныч.

«Заря»: Мацапура, Смиян, Имереков, Батагов, Данченко, Мышнёв, Назарина, Чурко, Кабаев, Безбородько, Русин.

27 августа, суббота