4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В честь этого 12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом и проводят фотосессию с чемпионским титулом.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вместе со всей командой в забавном стиле отпраздновал чемпионство.

Анчелотти выиграл с «Реалом» второй чемпионский титул. Ранее он выиграл с «галактикос» Ла Лигу в сезоне 2021/22. Карло также по одному разу выигрывал чемпионаты Франции, Италии, Англии и Германии.

ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом

Carlo Ancelotti is the greatest to ever do it. 😂 pic.twitter.com/eM0bpdAMem