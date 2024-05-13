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  4. ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом
Испания
13 мая 2024, 00:44 |
149
0

ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом

Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» второй чемпионский титул

13 мая 2024, 00:44 |
149
0
ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В честь этого 12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом и проводят фотосессию с чемпионским титулом.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вместе со всей командой в забавном стиле отпраздновал чемпионство.

Анчелотти выиграл с «Реалом» второй чемпионский титул. Ранее он выиграл с «галактикос» Ла Лигу в сезоне 2021/22. Карло также по одному разу выигрывал чемпионаты Франции, Италии, Англии и Германии.

ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом

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видео чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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