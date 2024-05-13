ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом
Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» второй чемпионский титул
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
В честь этого 12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом и проводят фотосессию с чемпионским титулом.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вместе со всей командой в забавном стиле отпраздновал чемпионство.
Анчелотти выиграл с «Реалом» второй чемпионский титул. Ранее он выиграл с «галактикос» Ла Лигу в сезоне 2021/22. Карло также по одному разу выигрывал чемпионаты Франции, Италии, Англии и Германии.
ВИДЕО. Карло в ударе. Как Анчелотти праздновал чемпионство с Реалом
Carlo Ancelotti is the greatest to ever do it. 😂 pic.twitter.com/eM0bpdAMem— TC (@totalcristiano) May 12, 2024
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