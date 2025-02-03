Команда будет спасена. У ФСК Мариуполь могут появиться новые спонсоры
У команды Первой лиги сложилась непростая ситуация
Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал о ситуации, сложившейся в команде Первой лиги ФСК Мариуполь:
«Начала шевелиться история с возможным спонсорством ФСК Мариуполь и тем, что команда не снимется с Первой лиги. А такой риск есть.
Сейчас так называемый режим ожидания. Есть сейчас люди, которые, по моей информации, пробивают возможность стать спонсорами ФСК Мариуполь и спасти клуб. Что такое «пробивают возможность»? Выясняют, какие долги за аттестацию перед УАФ, каковы долги перед бывшими футболистами.
Потому что многие игроки разошлись, некоторые из них уже подписали контракты с другими клубами, что не помешает подать в футбольный суд на ФСК Мариуполь, чтобы они выплатили им зарплату за осень.
То, что спонсора искали все – и тренеры, и руководство, и футболисты – это давно известно. В ФСК Мариуполь пытались зацепиться за любую соломинку. Есть такая басня, что именно один из игроков команды помог найти потенциального нового спонсора. Эта история должна решиться на следующей неделе».
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