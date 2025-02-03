Жирона – Лас-Пальмас. Два украинца в заявке. Видео голов (обновляются)

В понедельник, 3 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра проходит в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

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С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков.

Отметим, что впервые в заявку на матч попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0 (обновляется)

Гол: Руис, 8.

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