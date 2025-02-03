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  4. Жирона – Лас-Пальмас. Два украинца в заявке. Видео голов (обновляются)
Испания
03 февраля 2025, 22:11 |
732
0

Жирона – Лас-Пальмас. Два украинца в заявке. Видео голов (обновляются)

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги

03 февраля 2025, 22:11 |
732
0
Жирона – Лас-Пальмас. Два украинца в заявке. Видео голов (обновляются)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 3 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра проходит в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков.

Отметим, что впервые в заявку на матч попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.

Жирона – Лас-Пальмас – 1:0 (обновляется)
Гол: Руис, 8.

Прямая трансляция матча

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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