Испания03 февраля 2025, 22:11 |
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Жирона – Лас-Пальмас. Два украинца в заявке. Видео голов (обновляются)
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги
03 февраля 2025, 22:11 |
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В понедельник, 3 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Игра проходит в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков.
Отметим, что впервые в заявку на матч попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.
Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.
Жирона – Лас-Пальмас – 1:0 (обновляется)
Гол: Руис, 8.
Прямая трансляция матча
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