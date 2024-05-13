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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 15:06 | Обновлено 13 мая 2024, 15:07
303
2

Александр ФИЛИППОВ: «В первом тайме был сильный ветер»

Нападающий «Днепра-1» прокомментировал поражение от «Александрии»

13 мая 2024, 15:06 | Обновлено 13 мая 2024, 15:07
303
2
Александр ФИЛИППОВ: «В первом тайме был сильный ветер»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в матче 28-го тура УПЛ.

– Что произошло в моменте с первым голом?

– Пошла подача с углового, немножко не разобрались, не смогли выбить мяч и так случилось, что к ним отскочил мяч и перелетел через нашего вратаря и уже в пустые ворота было добивание. Будем разбираться.

– Во втором тайме была установка играть за спину. Удалось ли это и почему ставка была именно на это?

– В первом тайме был сильный ветер и не всегда удавалось выходить из обороны, а уже во втором тайме, пытались искать свободные зоны за спинами защитников, что-то удавалось, что-то нет, тем не менее, счет на табло.

– Показала ли «Александрия» сегодня что-то, к чему «Днепр-1» не был готов?

– Мы знали, что это очень организованная команда, которая играет и с мячом и очень компактно играет без мяча. Они решали свои задачи, мы свои задачи, но так получилось, что проиграли 1:0, но еще есть две игры, чтобы немного исправить ситуацию и вырваться вперед.

– У команды было ноль ударов в створ ворот, это результат чего? Это комплимент защите «Александрии» или нашей команде что-то не удалось?

– Я думаю, что нам мало что сегодня удавалось и мало было остроты впереди и на флангах, в центре где-то не успевали и позволяли «Александрии» много создавать у своих ворот.

– Было заметно, что боллбои не очень спешили расставаться с мячом. Как вы относитесь к таким футбольным хитростям?

– Вы знаете, что кто играет дома, тот всегда будет просить ребят тянуть время, особенно, когда хозяева выигрывают, поэтому мы уже привыкли к такому, и стараемся не обращать на это внимания.

– Что можете сказать болельщикам перед матчем с «Шахтером», чего им ожидать?

– Ожидать хорошей игры, полной отдачи от нас и болеть за любимую команду.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Александрия - Днепр-1 Александр Филиппов
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 2
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luceorius
 Виявляється, сильний вітер заважає не тільки цвяхи забивати, але  і голи. А в другому таймі, як розумію, вітер дув у напрямку воріт суперника, то чому не забили?
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