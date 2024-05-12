Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 16:22 |
4366
5

Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо

Олег Орехов высказался о ключевом эпизоде классического

12 мая 2024, 16:22 |
4366
5
Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
ФК Шахтер Донецк

Многие из болельщиков надеялись, что украинское классическое «Шахтер» – «Динамо», которое состоялось в рамках 28-го тура УПЛ, будет результативным. Однако все ограничилось лишь одним мячом, который был забит «горняком» Георгием Судаковым ударом с пенальти.

Этому предшествовал эпизод, в котором динамовец Константин Вивчаренко нечаянно сыграл рукой в собственной штрафной площадке. После завершения поединка главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказал мнение о его сомнительности.

Так это или нет, Sport.ua узнавал у экс-арбитра ФИФА Олега Орехова.

- Рука динамовца Вивчаренко была в неестественном положении, хотя расстояние между игроками оказалось небольшим. Но дело в том, что рука преграждает движение мяча к воротам. К сожалению для киевского «Динамо», это пенальти, – сказал Орехов.

Ранее экс-тренер киевлян Йожеф Сабо рассказал, что не смог посмотреть матч двух лучших команд УПЛ.

По теме:
Сатисфакция Григорчука. Черноморец в Одессе разгромил Металлист 1925
Марлос подтвердил, что завершил карьеру. Чем будет заниматься дальше?
Юрий МАКСИМОВ: «Что сейчас скажешь? Все разочарованы»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев инсайд Олег Орехов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Бокс | 12 мая 2024, 08:15 163
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF

В австралийском Перте состоялось шоу с участием украинского боксера

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12 мая 2024, 17:31 1
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 12.05.2024, 07:05
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
Теннис | 12.05.2024, 15:43
Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Футбол | 11.05.2024, 21:06
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
по руке нет вопросов
вопросы могут быть только по эпизоду с Буяльским
Ответить
+7
FunnyCat_____
Это тот арбитр которого пожизненно дисквалифицировали? Норм у шахтера эксперты.
А вообще нравится как донецкая метода пытается убрать фокус с главного - а именно что момент с рукой вообще второстепенный, ведь его не должно было быть свистни судья железный фол на Буяльском за пару секунд до этого или пересмотри его через ВаР
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Юра Ганусяк
коли людина біжить або рухається руки не висять як груші на дереві, а природньо рухаються, хоча головне, що була накладка, зрив атаки динамо і матч мав бути зупинений. 
Ответить
+1
_Per4ecter_
Тут все зрозуміло і питань немає. Рука в неприродньому положенні у власному штрафному - і це пенальті. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 24
Футбол
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
11.05.2024, 15:35 357
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 59
Футбол
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем