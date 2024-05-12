Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо

Многие из болельщиков надеялись, что украинское классическое «Шахтер» – «Динамо», которое состоялось в рамках 28-го тура УПЛ, будет результативным. Однако все ограничилось лишь одним мячом, который был забит «горняком» Георгием Судаковым ударом с пенальти.

Этому предшествовал эпизод, в котором динамовец Константин Вивчаренко нечаянно сыграл рукой в собственной штрафной площадке. После завершения поединка главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказал мнение о его сомнительности.



Так это или нет, Sport.ua узнавал у экс-арбитра ФИФА Олега Орехова.

- Рука динамовца Вивчаренко была в неестественном положении, хотя расстояние между игроками оказалось небольшим. Но дело в том, что рука преграждает движение мяча к воротам. К сожалению для киевского «Динамо», это пенальти, – сказал Орехов.

Ранее экс-тренер киевлян Йожеф Сабо рассказал, что не смог посмотреть матч двух лучших команд УПЛ.