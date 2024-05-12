Сабо остался без трансляции матча Шахтер – Динамо

В центральном матче 28 тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и досрочно стал чемпионом страны.

Заслуженный тренер Украины и экс-наставник киевского Динамо Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что не смог увидеть игру двух лучших команд Украины.

- К сожалению, посмотреть матч «Шахтер» – «Динамо» мне не удалось, поскольку нет телеканала «УПЛ ТВ». Куда я только не обращался, звонил, но меня обрезали. Есть МЕГОГО. Там все смотрю. А «УПЛ-ТВ» нет. Готов платить, звонил. Но сказали, что на мой адрес кабель не заведен. Вот так... Не знаю, куда обращаться. Знаю, что результат матча 1:0 в пользу «Шахтёра».

- Вас удивил такой результат матча?

- Нет, ещё в начале чемпионата я прогнозировал, что «Шахтер» вновь станет чемпионом, а «Динамо» будет вторым.

Но я желаю Шовковскому в следующем чемпионате бросить вызов «Шахтёру». Верю, что он может вырасти в великого тренера, потому что для этого у него есть все качества. Но каким бы тренер ни был великим, футболисты тоже нужны, а на одной молодежи выиграть чемпионат сложно. И искать усиление надо не внутри УПЛ, а в других чемпионатах. Иначе конкурировать с «Шахтером» и на международной арене будет сложно.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал поражение от «Шахтёра» в 28 туре чемпионата УПЛ (0:1).