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  4. «Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Испания
12 мая 2024, 20:13 |
2914
1

«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

Карло пообщался с Тибо Куртуа после матча с «Гранадой» (4:0)

12 мая 2024, 20:13 |
2914
1
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

11 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Гранада» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Ворота гостей защищал бельгиец Тибо Куртуа. Для него это был второй матч в текущем сезоне.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Тибо:

«Я не видел, чтобы ты сильно потел, было мало работы. В следующих нескольких играх тебе понадобится больше минут», – цитирует Анчелотти издание DefensaCentral.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить Куртуа в старте на финал Лиги чемпионов против «Боруссии Д» вместо украинца Андрея Лунина.

Видеообзор матча Гранада – Реал Мадрид

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Гранада Гранада - Реал Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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Saar
Нарешті після травми повернувся найкращий воротар Реала!
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