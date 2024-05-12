«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

11 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Гранада» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Ворота гостей защищал бельгиец Тибо Куртуа. Для него это был второй матч в текущем сезоне.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Тибо:

«Я не видел, чтобы ты сильно потел, было мало работы. В следующих нескольких играх тебе понадобится больше минут», – цитирует Анчелотти издание DefensaCentral.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить Куртуа в старте на финал Лиги чемпионов против «Боруссии Д» вместо украинца Андрея Лунина.

Видеообзор матча Гранада – Реал Мадрид