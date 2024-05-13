ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив суперматч в ЛЧ

В понедельник, 13 мая 2024 года, украинский футбольный клуб «Динамо» Киев отмечает 97-летие.

Киевский клуб поздравила пресс-служба УЕФА, вспомнив матч Лиги чемпионов против «Барселоны» в 1997 году. Киевляне тогда благодаря хет-трику Андрея Шевченко и голу Сергея Реброва победили со счетом 4:0.

«Динамо» – самая титулованная команда Украины: 16 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков, 9 Суперкубков Украины, 1 Суперкубок УЕФА и 2 Кубка обладателей кубков.

ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив матч с Барселоной