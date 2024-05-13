ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив суперматч в ЛЧ
Киевскому клубу сегодня исполнилось 97 лет
В понедельник, 13 мая 2024 года, украинский футбольный клуб «Динамо» Киев отмечает 97-летие.
Киевский клуб поздравила пресс-служба УЕФА, вспомнив матч Лиги чемпионов против «Барселоны» в 1997 году. Киевляне тогда благодаря хет-трику Андрея Шевченко и голу Сергея Реброва победили со счетом 4:0.
«Динамо» – самая титулованная команда Украины: 16 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков, 9 Суперкубков Украины, 1 Суперкубок УЕФА и 2 Кубка обладателей кубков.
ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив матч с Барселоной
13 мая 1927 года - день основания @DynamoKyiv! 📅— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 13, 2024
С днем рождения! 9️⃣7️⃣🎂#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/1oNjBXnswj
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