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  4. ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив суперматч в ЛЧ
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 12:22 | Обновлено 13 мая 2024, 12:24
850
10

ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив суперматч в ЛЧ

Киевскому клубу сегодня исполнилось 97 лет

13 мая 2024, 12:22 | Обновлено 13 мая 2024, 12:24
850
10
ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив суперматч в ЛЧ
ФК Динамо

В понедельник, 13 мая 2024 года, украинский футбольный клуб «Динамо» Киев отмечает 97-летие.

Киевский клуб поздравила пресс-служба УЕФА, вспомнив матч Лиги чемпионов против «Барселоны» в 1997 году. Киевляне тогда благодаря хет-трику Андрея Шевченко и голу Сергея Реброва победили со счетом 4:0.

«Динамо» – самая титулованная команда Украины: 16 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков, 9 Суперкубков Украины, 1 Суперкубок УЕФА и 2 Кубка обладателей кубков.

ВИДЕО. В УЕФА поздравили Динамо с 97-летием, вспомнив матч с Барселоной

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 10
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potemkin78
эх 12 минут с Баварией не продержались, а ведь выигрывали 3:1
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+1
luceorius
 Не за горами вже і 100-літній ювілей. Чи вдасться нинішньому поколінню хоч трохи наблизитись до тих славних часів?
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+1
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Chort
АПЯТЬ МАЯ КРОТО БАНДА ГАДИТ НА ВЕТКЕ МАЛАДЦЫ  АСТАП ЧЕРЕШНЯ, ХВАЛЕНОК03, БЛАГАДАРЮ ЗА СЛУЖБУ
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0
Остап Черешня
Рождённые в коммунизме!  И не могут отказаться от того прошлого(((   огпу нквд
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-1
Xvalenok03
Вроде дата не круглая.
Подозреваю, что уефа все команды так поздравляет.
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-1
serhiy
 В УЄФА привітали  Шахтар Донецьк , згадавши супер матч Ліги Чемпіонів з данським клубом Норшелланн . Донеччани тоді перемогли з позорним фер-плеєм і прославили клуб і всю Україну.
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-1
nick07
Великий клуб та легендарна перемога в легендарному сезоні, тоді лише саме ДК завадило собі виграти Кубок розслабивши булки у матчі з Баварією
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-2
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