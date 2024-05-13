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13 мая 2024, 13:55 |
61
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 мая 2024, 13:55 |
61
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Верес

Ggbet 1.92 – 3.60 – 4.24

22:00 Астон Вилла – Ливерпуль

Ggbet 4.15 – 4.67 – 1.79

22:00 Барселона – Реал Сосьедад

Ggbet 1.81 – 3.95 – 4.78

КИБЕРСПОРТ

18:00 Imperial Esports – KRU Esports

Ggbet 1.02 – 11.34

21:00 CYBERSHOKE – Nemiga Gaming

Ggbet 3.21 – 1.31

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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