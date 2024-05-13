СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

В понедельник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Верес

1.92 – 3.60 – 4.24

22:00 Астон Вилла – Ливерпуль

4.15 – 4.67 – 1.79

22:00 Барселона – Реал Сосьедад

1.81 – 3.95 – 4.78

КИБЕРСПОРТ

18:00 Imperial Esports – KRU Esports

1.02 – 11.34

21:00 CYBERSHOKE – Nemiga Gaming

3.21 – 1.31