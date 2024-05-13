Другие новости13 мая 2024, 13:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
13 мая 2024, 13:55 |
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В понедельник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Заря – Верес
22:00 Астон Вилла – Ливерпуль
22:00 Барселона – Реал Сосьедад
КИБЕРСПОРТ
18:00 Imperial Esports – KRU Esports
21:00 CYBERSHOKE – Nemiga Gaming
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