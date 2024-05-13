Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Украинский вратарь продлит контракт с «галактикос» до 2029 года
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации авторитетного издания Relevo, Лунин согласился продлить контракт с «Реалом» и сообщил об этом руководству, документы будут подписаны в ближайшее время. Срок соглашения – до 2029 года. Лунин будет получать гораздо большую зарплату, чем раньше. Андрей считает, что ему по силам конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе, ведь «Реал» в следующем сезоне примет участие во многих турнирах.
Отмечается, что «Реал» и Лунин получили и будут получать предложения от других клубов Европы о трансфере. Обе стороны внимательно изучают эти варианты.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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