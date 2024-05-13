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  4. Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Испания
13 мая 2024, 11:59 | Обновлено 13 мая 2024, 12:17
9969
10

Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу

Украинский вратарь продлит контракт с «галактикос» до 2029 года

13 мая 2024, 11:59 | Обновлено 13 мая 2024, 12:17
9969
10
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного издания Relevo, Лунин согласился продлить контракт с «Реалом» и сообщил об этом руководству, документы будут подписаны в ближайшее время. Срок соглашения – до 2029 года. Лунин будет получать гораздо большую зарплату, чем раньше. Андрей считает, что ему по силам конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе, ведь «Реал» в следующем сезоне примет участие во многих турнирах.

Отмечается, что «Реал» и Лунин получили и будут получать предложения от других клубов Европы о трансфере. Обе стороны внимательно изучают эти варианты.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 10
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Перець
Якщо його і родину  все влаштовує, то нащо кудись переїзджати
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+8
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nick07
Санта-Лунінана триває, серія 1250-а
але, швидше за все що Лунін залишиться, все-таки краще бути 2-м у Реалі, ніж 1-м у  якомусь іншому клубі поза ТОПами
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+2
anacreon
Якби Лунін слухав нитиків з українських спортивних сайтів,  то зараз би грав десь у Бетисі, замість того, аби півроку бути головним, зіграти 30 матчів і виграти Лалігу та бути героєм матчу з Сіті.
І сидять же і далі свої смішні поради "піти" дають.
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0
anacreon
Чомусь не розглядають варіант з продовженням контракту і орендою. З правом викупу, наприклад. Так би Лунін міг і залишатися частиною Реалу і сподіватися, що Куртуа піде. І піти в оренду кудись в Манчестер Юнайтед. І Юнайтед знав би, що якщо їх Лунін влаштує, то можуть викупити.
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0
Sukiyaki
Хто б сумнівався... 
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0
HelpUkraine5566
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный по всему миру срочно!💙💛
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-1
potemkin78
при живом Куртуа он всегда будет номером 2 и играть пару матчей в сезон
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-1
Burevestnik
чи підтвердила в соц мережах цю новину жіночка Луніна? 
чекаємо ...                 
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-1
Mr Voevudskiy
Походу устал, охота на лавке отдохнуть 
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-2
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