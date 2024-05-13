Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Украинцы могут покинуть каталонский клуб в следующее трансферное окно
Украинские лидеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков могут покинуть каталонский клуб.
По информации испанского издания AS, «Жирону» ждет сверхсложное лето. Клуб покинут арендованные футболисты – Савио, Ян Коуту, Эрик Гарсия и Пабло Торре. Ряд игроков, у которых истекают контракты, также покинут «Жирону» летом. Отмечается, что руководству также будет трудно удержать Цыганкова, на которого претендует «Бавария» и Артема Довбика, которым активно интересуется «Челси».
Кроме вышеперечисленных футболистов, «Жирону» также могут покинуть Алейш Гарсия, Иван Мартин и Мигель Гутьеррес. К этим игрокам большой интерес от более именитых команд.
Ранее стало известно, в каком чемпионате планирует продолжить карьеру Довбик.
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