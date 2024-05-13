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  4. Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Испания
13 мая 2024, 13:48 |
3000
2

Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова

Украинцы могут покинуть каталонский клуб в следующее трансферное окно

13 мая 2024, 13:48 |
3000
2
Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Украинские лидеры «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков могут покинуть каталонский клуб.

По информации испанского издания AS, «Жирону» ждет сверхсложное лето. Клуб покинут арендованные футболисты – Савио, Ян Коуту, Эрик Гарсия и Пабло Торре. Ряд игроков, у которых истекают контракты, также покинут «Жирону» летом. Отмечается, что руководству также будет трудно удержать Цыганкова, на которого претендует «Бавария» и Артема Довбика, которым активно интересуется «Челси».

Кроме вышеперечисленных футболистов, «Жирону» также могут покинуть Алейш Гарсия, Иван Мартин и Мигель Гутьеррес. К этим игрокам большой интерес от более именитых команд.

Ранее стало известно, в каком чемпионате планирует продолжить карьеру Довбик.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 2
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ViAn
Савіо, Ян Коуту і Ерік Гарсія цілком можуть залишитись ще на один сезон. Алейш Гарсія і Мігель дійсно можуть перейти в інший клуб за хороші гроші. А можуть і не перейти.
А Циганков і Довбик - ми побачимо. Точно є ті, хто хотів би їх купити. 
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0
Harun Bakircioğlu
Кого-то напоминают. Один украинский клуб, который перед каждым стартом еврокубков терял всех арендованных и строил новую команду.
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0
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