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  4. ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 04:25 |
1373
0

ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка

Классика в Классическом, поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «горняков»

12 мая 2024, 04:25 |
1373
0
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка

11 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

Благодаря этой победе донецкий клуб досрочно завоевал титул чемпиона Украины этого сезона.

После финального свистка на поле «Арены Львов» произошла потасовка игроков. В последнем игровом моменте Владислав Ванат и Марлон боролись за мяч. В результате футболист донецкой команды оказался на газоне.

Это слишком возмутило Эгиналду. В момент финального свистка он устремился в сторону Ваната. Бразилец применил физическую силу, а главный арбитр матча оказал ему красную карточку.

После этого Марлон столкнулся лбами с Владиславом Дубинчаком, а Денис Попов начал толкать Ефима Коноплю.

ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка

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Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео драка удаление (красная карточка) Эгиналду Денис Попов Ефим Конопля Марлон Гомес Владислав Дубинчак Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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