11 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

Благодаря этой победе донецкий клуб досрочно завоевал титул чемпиона Украины этого сезона.

После финального свистка на поле «Арены Львов» произошла потасовка игроков. В последнем игровом моменте Владислав Ванат и Марлон боролись за мяч. В результате футболист донецкой команды оказался на газоне.

Это слишком возмутило Эгиналду. В момент финального свистка он устремился в сторону Ваната. Бразилец применил физическую силу, а главный арбитр матча оказал ему красную карточку.

После этого Марлон столкнулся лбами с Владиславом Дубинчаком, а Денис Попов начал толкать Ефима Коноплю.

ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка