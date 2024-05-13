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  4. Евгений ПАСТУХ: «Футболисты Оболони действовали очень усердно»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 14:03 |
132
1

Евгений ПАСТУХ: «Футболисты Оболони действовали очень усердно»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Оболонью»

13 мая 2024, 14:03 |
132
1
Евгений ПАСТУХ: «Футболисты Оболони действовали очень усердно»
ФК Рух. Евгений Пастух

Полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 28-го тура УПЛ.

– Как оценишь матч с «Оболонью»?

– На футбольном поле было очень много борьбы. Футболисты Оболони действовали очень старательно и не дали нам проявить себя у чужих ворот.

– У кого было больше мотивации: у «Руха», который ведет борьбу за еврокубки, или «Оболони», которая стремится остаться в УПЛ?

– У обеих команд мотивация была на самом высоком уровне – борьба на футбольном поле это подтверждает.

– Ты доволен своей игрой?

– Не очень, можно было сыграть лучше.

– Отсутствие Слюбыка и Дидыка сказалось на игре в обороне?

– У нас достаточно хорошая конкуренция в команде и есть футболисты, которые могут заменить партнеров.

– Второй тайм вы провели увереннее.

– Да, так было и в недавних матчах – с «Вересом» и с «Александрией». Мы добавляем в желании, действуем интенсивнее.

– Как бы ты охарактеризовал момент у Пидгурского, который пробил в штангу в начале второго тайма?

– Этот момент был у меня на глазах, и я уже практически видел, как мяч летит в угол ворот. Однако, в последний момент мяч попал в штангу. Это был наш единственный момент, за всю игру. Конечно, это мало, нужно больше создавать голевые моменты.

– Если сравнить игру «Руха» в Александрии, неделю назад, и сегодняшний матч, в какой встрече ваша команда лучше сыграла?

– Я отметил бы наш второй тайм в Александрии.

– Ты попал в рейтинг лучших молодых футболистов планеты (до 21 года) в номинации Golden Boy. Среди украинцев в топ-100 сразу два игрока «Руха» – ты и Слюбик. Тебе приятна такая оценка?

– Я видел эту новость. Конечно, мне приятно, но я на это особо не обращаю внимания. Нужно работать дальше.

– «Рух» U-19 уже играл в еврокубках, в юношеской Лиге чемпионов. Что нужно сделать основным составом, чтобы попасть в Лигу конференций?

– Мы в зоне еврокубков сейчас, на пятом месте. У нас остались две домашние игры. Нам надо побеждать в каждом матче.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Дані Рохас
напомните сколько команд от Украины будет в Еврокубках, 4 же? Или 5?
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