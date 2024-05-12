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  4. ВИДЕО. Мудрик поздравил капитана Челси после матча. Что сказал украинец?
Англия
12 мая 2024, 23:55 |
661
0

ВИДЕО. Мудрик поздравил капитана Челси после матча. Что сказал украинец?

Михаил очень обрадовался возвращению Риса Джеймса

12 мая 2024, 23:55 |
661
0
ВИДЕО. Мудрик поздравил капитана Челси после матча. Что сказал украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс и Михаил Мудрик

11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.

Кроме того, в этом поединке после длительного восстановления от травмы сыграл капитан лондонцев Рис Джеймс.

Правый защитник появился на поле на 79-й минуте, а уже на 82-й оформил ассист на Николаса Джексона.

После завершения встречи Мудрик эмоционально поздравил Джеймса с возвращением:

«Он вернулся, он вернулся!», – поздравил Джеймса Мудрик.

ВИДЕО. Мудрик эмоционально поздравил капитана Челси. Что сказал украинец?

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Михаил Мудрик видео Рис Джеймс Челси Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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