ВИДЕО. Мудрик поздравил капитана Челси после матча. Что сказал украинец?

11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.

Кроме того, в этом поединке после длительного восстановления от травмы сыграл капитан лондонцев Рис Джеймс.

Правый защитник появился на поле на 79-й минуте, а уже на 82-й оформил ассист на Николаса Джексона.

После завершения встречи Мудрик эмоционально поздравил Джеймса с возвращением:

«Он вернулся, он вернулся!», – поздравил Джеймса Мудрик.

ВИДЕО. Мудрик эмоционально поздравил капитана Челси. Что сказал украинец?