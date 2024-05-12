ВИДЕО. Мудрик поздравил капитана Челси после матча. Что сказал украинец?
Михаил очень обрадовался возвращению Риса Джеймса
11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».
Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.
Кроме того, в этом поединке после длительного восстановления от травмы сыграл капитан лондонцев Рис Джеймс.
Правый защитник появился на поле на 79-й минуте, а уже на 82-й оформил ассист на Николаса Джексона.
После завершения встречи Мудрик эмоционально поздравил Джеймса с возвращением:
«Он вернулся, он вернулся!», – поздравил Джеймса Мудрик.
ВИДЕО. Мудрик эмоционально поздравил капитана Челси. Что сказал украинец?
🚨🗣 Mykhailo Mudryk telling our captain Reece James "He's back, he's back!!" 💙— Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) May 11, 2024
(@feroze17 - 🎥) #CFC pic.twitter.com/DA5v1qI6y7
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