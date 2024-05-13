WTA13 мая 2024, 13:54 | Обновлено 13 мая 2024, 13:56
327
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Стала известна первая четвертьфиналистка турнира в Риме
Чжэн Циньвень разобралась с Наоми Осакой
13 мая 2024, 13:54 | Обновлено 13 мая 2024, 13:56
327
2
Состоялся первый матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№173 WTA), которая уже отцепила двух представительниц топ-20, проиграла первой ракетке Китая Чжэн Циньвень (№7 WTA).
Рим. Четвертый круг
Наоми Осака (Япония) – Чжэн Циньвень (Китай) – 2:6, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Ранее Осака остановила украинку Марту Костюк.
Наступна суперниця китаянки визначиться у матчі Коко Гофф – Паула Бадоса.
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Комментарии 2
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Китаянка перебуває у дуже гарній формі - вона буде стовідсотковим фаворитом у протистоянні з Корі Гауф!
От і вся Осака. Було зрозуміло, що дуже далеко в Римі вона не зайде. То Марта зараз у такій формі, що програла без шансів.
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