Стала известна первая четвертьфиналистка турнира в Риме

Состоялся первый матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№173 WTA), которая уже отцепила двух представительниц топ-20, проиграла первой ракетке Китая Чжэн Циньвень (№7 WTA).

Рим. Четвертый круг

Наоми Осака (Япония) – Чжэн Циньвень (Китай) – 2:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Ранее Осака остановила украинку Марту Костюк.

Наступна суперниця китаянки визначиться у матчі Коко Гофф – Паула Бадоса.