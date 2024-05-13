Гол Мудрика, ассисты Цыганкова и Довбика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Гол Мудрика

«Челси» в гостях обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2.

На старте игры команды обменялись забитыми голами. Под конец матча на гол «Ноттингема» «Челси» ответил своими двумя мячами и одержал волевую победу.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты. Это пятый подряд выход украинского вингера в основе, что стало рекордом для Михаила после переезда в Англию. Маурисио Почеттино стал доверять украинскому легионеру.



На старте матча Мудрик забил гол. Михаил получил разрезную передачу от Коула Палмера, ворвался на скорости в штрафную площадь и в два касания переправил мяч низом в дальний угол ворот хозяев. В этом эпизоде вингер «Челси» показал свои скоростные качества и умение реализовывать моменты.

К сожалению, после забитого гола активность Мудрика снизилась. Других креативных действий от игрока сборной Украины не было. Он растворился на поле и был заменен в середине второго тайма. Уже после того, как Мудрик сел на скамейку запасных, была решена судьба матча и забиты 3 гола.

«Челси» на седьмом месте в АПЛ с 57-ю очками.



Забарный против Ярмолюка

«Брентфорд» в гостях одолел «Борнмут» – 2:1.

Основные события в игре разворачивались на исходе матча, когда команды забили три гола.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 83-й минуте встречи. После появления на поле украинского легионера «пчелы» забили дважды. Ярмолюк может записать себе в актив участие в голевой атаке, принесшей «Брентфорду» победу в добавленное к матчу время. Егор начал контратаку переводом мяча на фланг.

Илья Забарный отыграл полный матч. В первом тайме много работы у украинского защитника не было. Гости мало атаковали.

В середине второго тайма арбитр назначил пенальти после контакта Забарного с форвардом гостей Айвеном Тоуни, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение. Украинский защитник помогал себе руками, но нападающий сборной Англии сам искал контакт, чтобы упасть.



В случае с первым голом гостей Забарный потерял свою позицию. Брайан Мбеумо обладал полной свободой действий. Камерунец остался один перед воротами «Борнмута».

В случае со вторым голом Илья не успел заблокировать удар Йоана Висса с близкого расстояния. Защитник сборной Украины должен был играть плотнее со своим визави в собственной штрафной.

Турнирного значения игра не имела ни для одного из соперников. «Брентфорд» находится на 16-м месте с 39-ю очками. «Борнмут» на 11-м месте с 48-ю очками.



Ассисты Цыганкова и Довбика

«Жирона» в гостях расписала ничью с «Алавесом» – 2:2.

Хозяева спаслись от поражения на 9-й добавленной минуте встречи.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе каталонцев. Нападающий отыграл весь поединок, а вингер был заменен на 73-й минуте.

В начале встречи Цыганков записал в свой актив ассист. Украинский вингер здорово подал угловой. Эрик Гарсия переправил мяч в угол ворот «попугаев». Затем отдал предголевую передачу в случае со вторым голом, когда нашел Довбика в штрафной соперника. На индивидуальных действиях Виктор пытался обострять, создавать моменты для партнеров. Игровая и физическая форма Цыганкова пока не впечатляет. Во втором тайме он выглядел уже физически уставшим.

В середине первого тайма Довбик выиграл силовую борьбу в центре поля. После скидки нападающего Савио вышел на ворота «Алавеса», но не смог переиграть вратаря хозяев.



Под конец первого тайма Артем сделал ассист. Довбик получил пас от Цыганкова в штрафной соперника. Пяткой откатил под удар Янхелю Эррере. Венесуэльский полузащитник почти с линии штрафной пробил в девятку ворот соперника.

В начале второй половины игры Довбик вышел на ворота «Алавеса», но украинский нападающий не смог переиграть вратаря хозяев. Удар украинца голкипер отразил ногой.

Савио не отдал Артему на пустые ворота. Бразилец хотел пробивать сам или у него не получилась передача.

«Жирона» занимает второе место в Ла Лиге. «Барселона» отстает на два пункта, но имеет игру в запасе.



Упущенные моменты Яремчука

«Валенсия» не смогла дома победить «Райо Вальекано» – 0:0.

Игра прошла с моментами у обеих ворот, но так никто и не смог забить.

Роман Яремчук вышел на замену на 60-й минуте. Почти сразу украинский нападающий имел возможность забить, но Роман промахнулся с линии вратарской. После флангового прострела Яремчук оказался один у ворот соперника, но с близкого расстояния не попал в ворота.

После чего у Романа был еще один голевой момент, когда выходил на ворота соперника под острым углом, но нападающему сборной Украины не хватило скорости. Защитник гостей смог заблокировать удар Яремчука.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Уже в добавленное к матчу время Роман имел возможность принести своей команде победу. Но удар украинца головой с близкого расстояния пришелся выше ворот «Алавеса».

«Валенсия» идет на 8-м месте, имея в активе 48 очков.



Игнорирование Зинченко

У «Реала» не было никаких проблем с «Гранадой» – 4:0. Андрей Лунин уступил место в воротах Тибо Куртуа.

«Эвертон» дома одолел «Шеффилд Юнайтед» – 1:0. Виталий Миколенко пропустил игру из-за травмы.

«Дженоа» дома одолел «Сассуоло» – 2:1. Руслан Малиновский не играл из-за травмы.

«Эмполи» в Риме уступил «Лацио» – 0:2. Виктор Коваленко просидел весь матч на скамейке запасных.

«Арсенал» на выезде минимально одолел «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Александр Зинченко наблюдал за игрой со скамейки запасных.