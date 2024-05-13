Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис АНТЮХ: «Вересу будет нужна только победа»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 13:46 |
169
0

Денис АНТЮХ: «Вересу будет нужна только победа»

Вингер «Зари» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»

13 мая 2024, 13:46 |
169
0
Денис АНТЮХ: «Вересу будет нужна только победа»
УПЛ. Денис Антюх

Вингер луганской «Зари» Денис Антюх поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Денис, команда существенно улучшила турнирное положение в последних матчах. Какая атмосфера царит в коллективе на фоне этих результатов?

– Да, в команде сейчас царит прекрасная атмосфера. У нас остается три матча в этом сезоне и мы хотим все их выиграть.

– Впереди игра против «Вереса». Ривненчане сражаются за выживание. Понимаете ли вы, как нивелировать их боевой настрой на игру с вами?

– Конечно, мы понимаем, что у «Вереса» тяжелое турнирное положение и им нужна только победа. Но мы также осознаем, какой будет эта игра, поэтому настраиваем себя на победу. Нам нужно будет забить быстрый гол, потому что подозреваю, что Верес начнет игру очень мощно как раз потому, что им нужны три очка.

– В текущем сезоне вы забили четыре гола. Какой из них лично вам понравился больше всего?

– Да все голы хороши, но главное, чтобы они приносили результат. У нас еще есть три матча, и я надеюсь, что еще забью.

– Накануне матча против «Вереса» президенту «Зари» Евгению Геллеру исполнилось 50 лет. Какими были ваши впечатления от первой встречи с президентом Зари?

– Да, мы поздравили президента с Юбилеем. Впечатления от первой встречи? Даже не могу сказать. Мы с ним лично не общались, только как команда. Поэтому о каких-то особых впечатлениях здесь не скажу.

– К сожалению, «Заря» потеряла шансы попасть в еврокубки по итогам этого сезона. Какое место в таблице удовлетворит вас после 30 туров?

– Понимаю, что шансов попасть в еврокубки нет. Но сейчас, как максимум, для нас занять седьмое место. А на следующий сезон будем ставить задачи, которые нам по силам. Этот сезон был для нас не таким, на который мы рассчитывали.

Матч «Заря» – «Верес» состоится 13 мая в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу Кривбасс – Полесье прервано
Легенда Динамо назвал игрока, которому нужно покинуть киевский клуб
Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Денис Антюх
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13 мая 2024, 07:55 4
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Футбол | 12 мая 2024, 20:13 2
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

Карло пообщался с Тибо Куртуа после матча с «Гранадой» (4:0)

Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 12.05.2024, 16:22
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Футбол | 13.05.2024, 06:22
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Футбол | 13.05.2024, 13:48
Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Жироне будет тяжело их удержать. Названы претенденты на Довбика и Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 14
Футбол
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 2
Бокс
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 169
Бокс
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 11
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 34
Футбол
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 12:28 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем