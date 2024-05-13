Легенда Динамо назвал игрока, которому нужно покинуть киевский клуб

Известный в прошлом нападающий «Динамо», а сегодня наставник «Пахтакора» Максим Шацких рассказал, что нападающему киевского клуба Владиславу Супряге стоит искать новую команду.

«Ему нужно сменить обстановку. Возможно даже сменить страну. Супряге нужно перезагрузиться, потому что то, что я вижу… Никакого прогресса нет, просто нет. Да, у него есть качества, но эти качества у него уже очень давно. Я не вижу, чтобы это двигалось куда-нибудь в лучшую сторону. Возможно, мало игрового времени. Но за то время, которое ему дают, нужно что-то демонстрировать. К сожалению, я этого не вижу», – рассказал Шацких.

В этом сезоне Супряга за «Динамо» во всех турнирах провел 8 матчей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не хочет продавать Супрягу в «Днепр-1».