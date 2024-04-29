Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа

По информации ТаТоТаке, «Динамо» на этот момент не рассматривает возможность продажи форварда Владислава Супряги, но может отдать его в аренду.

При этом с «Днепром-1» клуб принципиально по этому вопросу дел иметь не хочет. Супряга перебрался в «Динамо» именно из «Днепра-1», но после неудачного отрезка в киевской команде днепровский клуб предложил выкупить контракт игрока, однако сделал очень маленькое предложение.

С этого момента «Динамо» не планирует сотрудничать с «Днепром-1» по поводу Владислава. Кроме того, днепряне не потянут нынешнюю зарплату нападающего.

В нынешнем сезоне 24-летний Супряга сделал две результативные передачи в 9 матчах.