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  4. Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 19:11 |
2312
1

Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа

Между клубами есть разногласия по поводу игрока

29 апреля 2024, 19:11 |
2312
1
Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

По информации ТаТоТаке, «Динамо» на этот момент не рассматривает возможность продажи форварда Владислава Супряги, но может отдать его в аренду.

При этом с «Днепром-1» клуб принципиально по этому вопросу дел иметь не хочет. Супряга перебрался в «Динамо» именно из «Днепра-1», но после неудачного отрезка в киевской команде днепровский клуб предложил выкупить контракт игрока, однако сделал очень маленькое предложение.

С этого момента «Динамо» не планирует сотрудничать с «Днепром-1» по поводу Владислава. Кроме того, днепряне не потянут нынешнюю зарплату нападающего.

В нынешнем сезоне 24-летний Супряга сделал две результативные передачи в 9 матчах.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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zhyr
І будуть платити велику зарплатню до закінчення контракту, а потім відпустять безкоштовно)) Нічого нового.
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