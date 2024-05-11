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  4. Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Испания
11 мая 2024, 11:01 |
3317
1

Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале

Ранее под ним играли Криштиану Роналду и Карим Бензема

11 мая 2024, 11:01 |
3317
1
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером в «Реале». Об этом сообщает CentreMadrid.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ. Его контракт с парижанами истекает 30 июня. При этом французский футболист не сообщил, где он продолжит карьеру. Летом форвард, вероятно, перейдет в «Реал».

По данным источника, француз будет выступать в «Реале» под девятым номером.

Ранее под этим номером играл другой француз Карим Бензема (2010/2011 — 2022/2023) и Криштиану Роналду (2009/2010).

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, проведя 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз — чемпионат Франции.

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Юрій Вишневський Источник: Twitter
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Комментарии 1
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tato88
За сім років він не міг виграти 7 разів, там Ліль був чемпом кілька років тому. Сьоме чемпіонство у ньго, напевне, з Монако
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