Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале

Нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером в «Реале». Об этом сообщает CentreMadrid.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ. Его контракт с парижанами истекает 30 июня. При этом французский футболист не сообщил, где он продолжит карьеру. Летом форвард, вероятно, перейдет в «Реал».

По данным источника, француз будет выступать в «Реале» под девятым номером.

Ранее под этим номером играл другой француз Карим Бензема (2010/2011 — 2022/2023) и Криштиану Роналду (2009/2010).

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, проведя 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз — чемпионат Франции.