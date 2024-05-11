Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Ранее под ним играли Криштиану Роналду и Карим Бензема
Нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером в «Реале». Об этом сообщает CentreMadrid.
Ранее Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ. Его контракт с парижанами истекает 30 июня. При этом французский футболист не сообщил, где он продолжит карьеру. Летом форвард, вероятно, перейдет в «Реал».
По данным источника, француз будет выступать в «Реале» под девятым номером.
Ранее под этим номером играл другой француз Карим Бензема (2010/2011 — 2022/2023) и Криштиану Роналду (2009/2010).
Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, проведя 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз — чемпионат Франции.
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