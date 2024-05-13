Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Матч 28-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 13 мая, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Александра Поздеева и Олега Дулуба на матч:
«Колос»: Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Демченко, Цуриков, Топалов, Ореховский, Великан, Ильин, Рангел.
ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Салиху, Стасюк, Каплиенко, Бойко, Яшари, Пасич, Тилль, Молло, Эйнел.
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