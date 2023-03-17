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18.03.2023 19:30 - : -
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Англия
17 марта 2023, 14:16 | Обновлено 17 марта 2023, 14:17
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0

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28-го тура АПЛ

17 марта 2023, 14:16 | Обновлено 17 марта 2023, 14:17
217
0
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В субботу, 18 марта, «Челси» в 28-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

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После длительного неудачного отрезка «Челси», похоже, понемногу нащупывает свою игру. После серий сначала с трех ничьих, а потом из трех поражений команда Грэма Поттера одержала три победы подряд. В АПЛ были обыграны «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов «Синие» неделю назад в ответном матче 1/8 финала обыграли «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Реалом». И поединок против «Эвертона» – это хорошая возможность победную серию продолжить.

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на «Setanta Sports Украина».

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Источник Sport.ua
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