Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Киевляне рассматривают три варианта
Киевское «Динамо» гарантировало себе еврокубки на следующий сезон.
Киевляне гарантировали себе второе место в турнирной таблице УПЛ сезона 2023/24. «Сине-белые» будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Польский журналист Петр Слонка назвал города, в которых «Динамо» планирует проводить матчи еврокубков. Киевский клуб планирует проводить свои поединки в еврокубках у границы с Украиной. Самые серьезные варианты – Бухарест и Кишинев.
Также отмечается, что представители «сине-белых» связались с одним городом в Польше, название которого пока неизвестно.
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