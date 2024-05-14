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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 00:17 |
766
1

Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне

Киевляне рассматривают три варианта

14 мая 2024, 00:17 |
766
1
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
ФК Динамо

Киевское «Динамо» гарантировало себе еврокубки на следующий сезон.

Киевляне гарантировали себе второе место в турнирной таблице УПЛ сезона 2023/24. «Сине-белые» будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Польский журналист Петр Слонка назвал города, в которых «Динамо» планирует проводить матчи еврокубков. Киевский клуб планирует проводить свои поединки в еврокубках у границы с Украиной. Самые серьезные варианты – Бухарест и Кишинев.

Также отмечается, что представители «сине-белых» связались с одним городом в Польше, название которого пока неизвестно.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Олексій Коваль
В барі? Будуть дивитися на великому екрані...
Заголовок зовсім не відповідає тому, що написано.
От же журналюгі, нема слів, одні
...cenzured...
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