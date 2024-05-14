Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне

Киевское «Динамо» гарантировало себе еврокубки на следующий сезон.

Киевляне гарантировали себе второе место в турнирной таблице УПЛ сезона 2023/24. «Сине-белые» будут начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Польский журналист Петр Слонка назвал города, в которых «Динамо» планирует проводить матчи еврокубков. Киевский клуб планирует проводить свои поединки в еврокубках у границы с Украиной. Самые серьезные варианты – Бухарест и Кишинев.

Также отмечается, что представители «сине-белых» связались с одним городом в Польше, название которого пока неизвестно.